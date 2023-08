En sociedad con Dave Grutman, propietario de varios restaurantes y clubs nocturnos, el famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo su primera incursión en el mundo gastronómico con un local especializado en comida oriental. Fue así como nació Gekko, un restaurante especializado en steakhouse japonés que se ubica en las calle 8SE 8th ST de Miami (Florida, Estados Unidos).

Interesada en conocer cómo es el interior del establecimiento, una actriz y bailarina española que vive en el país norteamericano documentó su experiencia visitando el lugar, sorprendiendo a más de uno por los precios de los platillos.

“Vamos a probar el restaurante de Bad Bunny en Miami que literalmente está en nuestro barrio”, dijo Noemi Hopper en las afueras de Gekko, a donde llegó en compañía de su pareja.

En la carta, se podía ver que los costos oscilaban entre los 60 y 100 dólares. “Una copa de vino por $34”, dijo asombrada la española, quien segundos después pidió un plato llamado hamachi, cuyo costo era de $34. Luego, probó los nigiri de salmón, a 17$, y el de wagyu (35$), siendo este último el que más le gustó.

Continuaron con unas berenjenas de 16 dólares y un gran filete de carne de $85 cuyo sabor los dejó satisfechos. “Collin es aficionado esto y si dice que está riquísima, es que es así. Yo me pedí un filet mingón bien llenito de ajo y la verdad que, bua, querida”, agregó la actriz.

Una vez acabada la comida, Noemi y su novio se animaron a darle una calificación a Gekko: él le puso un 8 y ella un 9. “Era demasiado temprano. No había mucha gente ahí. Pero lo recomiendo muchísimo”, indicó la joven. Posteriormente, reveló que el total de la cuenta fue de 340 dólares.

Así son los platos que se sirven en el restaurante de Bad Bunny

El video de la bailarina superó las 2 millones de reproducciones y generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras que algunos expresaron sus deseos de visitar el restaurante de Bad Bunny, otros criticaron los costos de los platillos.

“Muy caro, no vale la pena. Hay muchos restaurantes para probar en Miami”; “Mi sueldo en un mes en una cena de una noche”; “Para los que no vivais en EEUU os cuento que a esos precios hay que sumarle las tasas y la propina que es de un 30% pa arriba”; “Muy caro no vale la pena hay muchos restaurantes para probar en Miami”; “tengo que ir”, escribieron las personas.

¿Cuánto cuesta comer en Gekko, el restaurante de Bad Bunny?

De acuerdo al medio el Heraldo de Mëxico, los precios en el restaurante de Bad Bunny oscilan entre los 14 y 300 dólares, habiendo comidas para los diferentes tipos de bolsillo de la población que quiere, por lo menos, ir a probar por curiosidad.

De hecho, la especialidad de la casa es una de las comidas más costosas de Gekko, el cual consiste en un platillo de carne ‘Wagyu’ de 450 gramos, cuyo costo oscila entre 250 y 300 dólares.

