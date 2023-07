Un joven de Valencia, España, utilizó sus redes sociales para dar a conocer su dramático caso: luego de mucho esfuerzo, logró abrir su restaurante; sin embargo, tenía un serio problema pues no recibía ni un solo cliente. Por ello, pidió apoyo en Twitter para que compartieran su publicación, en un intento por llegar a más personas. Lo que él ni nadie imaginaba era que su pedido de ayuda llegaría a millones de personas.

“He abierto un negocio de comida a domicilio en VALENCIA pero no entran pedidos”, escribió el emprendedor Alberto Lucena, cuyo negocio se llama Seventeen Smash Burger & French. “Juro que la comida esta buenísima y si pides y me pones en observaciones que vienes de twitter te regalo un entrante”, agregó, antes de pedir que la mencionada plataforma hiciera “su magia”.

En pocas horas, la imagen superó las 3 millones de reproducciones, 30 mil retuits y 46 mil ‘me gusta’. Como era de suponerse, la publicidad que obtuvo el establecimiento provocó que empezara a recibir una gran cantidad de pedidos.

Aquí tenéis un ejemplo de la comida.



Abrir un negocio es muy difícil, pero lo he conseguido solito.



GRACIAS por el support 🥺 pic.twitter.com/NWoUnvgotx — Alberto (@albertolucena93) July 27, 2023

“Estoy que NO me lo creo… Si escucháis a alguien llorar, soy yo”, dijo el español. “Esta ayuda que he recibido... no hay quien se lo crea, no puedo parar de emocionarme”.

Tras verse superado por la cantidad de clientes que esperaba recibir, Alberto pidió paciencia para el respectivo reparto de comida, cuyas opiniones han sido muy positivas. Además, el emprendedor se comprometió a recompensar a quienes lleguen a su local “desde Twitter”.

“Yo siempre agradecido con todos los medios que hacen eco de la noticia”, señaló el joven, en un video en donde se le puede ver siendo entrevistado por un medio de televisión local.

Ahh y ha venido @La1_tve a entrevistarme 🙈

Yo siempre agradecido con todos los medios que hacen eco de la noticia 🥺 pic.twitter.com/1FPFhPCzgd — Alberto (@albertolucena93) July 31, 2023

Ideas de publicidad creativa que puedes utilizar en tu negocio

El portal caminofinancial.com recopiló los siguientes tips para hacer publicidad a un negocio.

Tarjetas de visita inolvidables

Infográficos llamativos

Anuncios diferentes en las redes sociales

Arte callejero

Stickers para vehículos

Colaboración de influencers locales

Videos originales.

Video recomendado

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)