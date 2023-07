Mediante su cuenta de Twitter, una usuaria de España mostró lo que ocurrió cuando el propietario del departamento en el que vive le insinuó que le iba a subir el precio del alquiler. “El casero ha vuelto a atacar, pero no ha contado con mi carta oculta”, escribió la internauta, identificada en la mencionada red social como @Alcachofitaa2.

La joven, cuyo novio es abogado, publicó una captura de la conversación que mantuvo con el dueño del piso, luego de informarle que la casa que se había comprado se retrasó tres meses y que se han visto obligados a quedarse más tiempo en aquel espacio.

“Pues tenemos que hablar, porque tenemos que subir el alquiler”, respondió el casero a la inquilina, quien parece haberse preparado en caso de que el arrendatario de una respuesta de este tipo. “Pues sería el 2% que marca la ley de arrendamientos interurbanos, que serían siete euros. Así que no hay problema”, escribió ella.

Sin embargo, el dueño no se sintió conforme y avisó: “Lo hablamos. No serían siete euros”. “Sí, serían siete euros”, vuelve a decir la usuaria antes de pedirle que hable con su pareja, quien es abogado.

“Me jode un poco tener que mandarle al hombre en este caso, pero bueno, aquí se trata de que el hombre tiene conocimientos técnicos. Básicamente le he hecho un ‘háblalo con mi abogado’”, agregó la joven.

Por su parte, el novio le dijo al casero: “nosotros te vamos a pagar la subida del 2%, si no lo aceptas nos puedes demandar y si no quieres coger el dinero, lo consignamos en el juzgado y ya ahí les explicas a ellos porqué la fianza no está en el AVRA”.

Conversación de WhatsApp entre casero e inquilina que se hizo viral en Twitter

Foto: @Alcachofitaa2 / Twitter

Ante sus palabras, el dueño le pidió al abogado “hablar en persona”, pero este se negó señalando que, como hay discrepancias, “prefiero que sea todo por escrito para que quede registrado todo lo que se diga”.

El testimonio de la española termina con la siguiente pregunta: “¿A estas alturas no te has dado cuenta de que imbéciles no somos? ¿No has notado en nuestra forma de expresarnos que sabemos perfectamente de qué estamos hablando?”.

La publicación se viralizó con más de 2 millones de reproducciones y 17 mil ‘me gusta’.

