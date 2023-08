Un usuario acudió a las redes sociales para compartir su descontento por no haber sido atendido en un restaurante de España debido al horario de cierre del establecimiento; sin embargo, lo que él no esperaba era recibir una respuesta por parte del dueño. El intercambio de palabras generó una acalorada discusión en línea y no tardó en hacerse viral.

Ha sido el usuario de Twitter @SoyCamarero quien dio a conocer el caso ocurrido en un establecimiento ubicado frente a la estación de Burjassot, Valencia. Hasta este lugar habían llegado dos personas, quienes no fueron recibidas por el personal debido a que ya eran más de las 10 de la noche, hora en que el local cierra sus puertas.

“Un domingo de agosto hemos llegado dos personas a las 22.05 cuando veníamos de Valencia en tren y no nos han dado de cenar, la cocina cierra a las 22.00 horas y siendo fiestas del pueblo y estando todo lleno nos ha parecido muy mal servicio que nos mandaran al centro sabiendo que estaba todo completo, un detalle muy feo, es la primera vez que me pasa algo así”, escribió el sujeto, quien puntuó la comida, el servicio y el ambiente con una estrella de cinco pese a no comer.

Foto: @SoyCamarero / Twitter

La respuesta del dueño

Poco después, el propietario del restaurante dio su versión de los hechos, en una respuesta que generó aplausos entre los usuarios de las redes sociales.

“Quizás es la primera vez que te pasa algo así, Maitane, pero esperamos que no sea la última y que al final te acabas acostumbrando”, empezó diciendo el dueño. “En Villa Indiano creemos que en hostelería también hay horarios, como en cualquier lugar, y que son tanto para usuarios como para trabajadores”.

“Nuestros horarios de funcionamiento son públicos, están en la web, en un cartel a la entrada y en nuestras pantallas informativas”, continuó. “Entendemos lo mal que sienta llegar a un sitio y que por minutos no te atiendan, pero seguro que no te sorprendería que no te hubieran abierto la puerta en un banco o en el médico, ¿verdad?”.

“Sin embargo, nosotros tenemos que tener los horarios que a ti te vengan bien y por no hacerlo merecemos todo tu desprecio, claro que sí, que para eso tienes un perfil anónimo que solo usas para dar una estrella a los lugares que no te gustan y tratan de dañar su reputación”, agregó.

“Bravo, las casi 50 personas que trabajamos aquí te damos las gracias por tu empatía y te aplaudimos, y ya de paso también a Google que permite sin vacilar estos intercambios escritos tan degenerados...”, concluyó.

Foto: @SoyCamarero / Twitter

El tuit de @SoyCamarero en el que se dio a conocer la situación se volvió viral y generó una gran cantidad de reacciones. La gran mayoría de internautas felicitó al propietario del local por su educada respuesta.

“Me parece correcto que cada uno cierre su local a la hora que quiera pero entonces pregunto: si en un restaurante dan cenas y a las 22 cierran la cocina, ¿tiene sentido llamarlos cenas o los llamamos merienda?”; “Un restaurante que cierra la cocina a las 22:00 lo que tiene son pocas ganas de trabajar”; “Llegaron cinco minutos después de haber cerrado la cocina, qué gente tan caradura”; “Hay que empezar acostumbrar a la gente a respetar los horarios”, escribieron las personas.

