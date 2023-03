Everything Everywhere All at Once logró llevarse el Óscar a la mejor película, además de otras 7 estatuillas doradas. Precisamente, un fanático del largometraje le hizo creer a su novia que irían a verla en el cine, pero terminó proponiéndole matrimonio con temática del filme. El video se hizo viral.

Hace unos días, dos jóvenes acudieron al cine para ver supuestamente la película ‘’Everything Everywhere All at Once’. Sin embargo, Annie, como se llama la joven, desconocía que todo se trataba de un plan muy elaborado para que Daniel le pida matrimonio.

De acuerdo con Daniel, que se identifica en TikTok como @danyo_le, alquiló una sala de cine, editó un video para reproducirlo antes del comienzo de la película. Según explica Independent, Daniel tomó el lugar del personaje de Ke Huy Quan y de otros personajes durante la película falsa, algo que desconcertó a la mujer.

Waymond Wang (Ke Huy Quan), Evelyn Wang (Michelle Yeoh), Joy Wang (Stephanie Hsu) y Gong Gong (James Hong) en “Everything Everywhere All at Once” (Foto: A24)

Le pidió matrimonio

En el video aparecieron también amigos y seres queridos de Annie, quienes la saludaron y la hicieron reír. Lo que no imaginó la joven es que estas mismas personas habían ocupado las butacas del cine.

“Me siento tan bendecido de haber encontrado a alguien con quien reír, llorar, crecer y hacer bobo. La forma en que amas es tan honesta y tan pura. También me ha mostrado cómo amar a alguien genuinamente, y sí, siento que tus amigos estarían de acuerdo”, le dijo.

Al finalizar el clip, Daniel se arrodillo ante ella y le pidió matrimonio, algo que ella accedió sin titubeos.

Mira aquí el video viral

El video, publicado a inicio de semana, se hizo viral, y superó los dos millones de visualizaciones. Los usuarios destacaron la iniciativa del novio enamorado y le auguraron éxitos en este nuevo camino.