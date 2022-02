Un video de TikTok, que ya bordea los 3 millones de vistas, se convirtió viral en redes sociales por mostrar la tensa relación laboral de una muchacha con su ahora exjefa. Tras quejarse de su trabajadora, la mujer le mandó por error un mensaje de texto que no debía leer.

La usuaria identifica como @conniewaters31 vive en Estados Unidos y se desempeña como asistente médico. Según contó, en octubre de 2021 comenzó a trabajar dentro de un centro médico. Pasaron dos meses y un día empezó a sentirse mal en medio de su horario laboral.

Ante esta situación, la norteamericana recibió un permiso especial y regresó a casa. Una vez que llegó a su vivienda, se tomó una prueba de descarte de COVID-19 para ver si el virus estaba en su cuerpo. Afortunadamente, “Connie” arrojó resultado negativo al test de coronavirus, pero su salud empeoró.

El error garrafal de la jefa

En ese sentido, la asistente médico le avisó a su jefa. “Me pregunto si debería volver a hacerme la prueba del Covid y de la gripe. Esta mañana me levanté literalmente sin voz. Mi garganta se encuentra en llamas y me mata el dolor de cabeza. Tomé mi temperatura y me dio 37,5° (...)”, le escribió @conniewaters31, según muestra las capturas de pantalla que subió.

Enseguida, la jefa le contestó. “Si te vuelves a hacer la prueba por favor trae el resultado mañana”, señaló. Segundos después, ella le mandó, sin querer, una nueva notificación que iba dirigido a su esposo.

“¡Por el amor de Dios! Ya está tratando de evitar ir a trabajar. Por las fotos de Facebook durante el fin de semana no parecía estar enferma”, decía el mensaje.

La drástica decisión de la trabajadora

A raíz de este ‘error’, Connie respondió que “¡qué bien!. No estoy tratando de escaparme del trabajo. En lo más mínimo. Si hubiera podido hablar contigo, habrías podido oír mi voz y corroborar lo enferma que estoy”.

Siguiendo esa línea, la asistente médico agregó “buena suerte para encontrar a otra persona que ocupe ese puesto. Yo iré mañana a buscar mis cosas y chau”.

Frente a esta decisión, la jefa de disculpó y le comentó que “se suponía que no debías ver ese mensaje. Pero es verdad. Has estado faltando mucho al trabajo”. Incluso, la mujer le consultó que “si te da negativo el test de COVID, ¿venís a trabajar mañana?”. Sin embargo, Connie no dio marcha atrás.