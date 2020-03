Un video está causando indignación en las redes sociales por mostrar la violenta reacción de una mujer que se ve exhibida cuando regresa a una cadena de tiendas mexicana por sus dos pequeños hijos, a quienes habría dejado solos en el establecimiento como castigo durante varios minutos. La escena fue documentada por Luis Ernesto Lozano, un usuario de Twitter a quien además la furiosa mujer acusó de haberla tocado. De ahí el apodo que los internautas le dieron de #LadyManoseada.

El video que circula en Facebook muestra el momento en que la mujer llega en su auto a la tienda Oxxo en México, ‘agradeciendo’ que le hubieran llamado para regresar por sus hijos, a quienes según los trabajadores del local habría dejado abandonados. De pronto, la actitud de la fémina cambia cuando Luis Ernesto le pregunta: ‘’¿Por qué ha dejado a los niños?'’, al ver que esta siendo grabada, la mujer se llena de furia y decide propinarle unos golpes al sujeto, quien le pide en todo momento que se calme.

A continuación, la mujer ingresa a la tienda y saca a sus dos niños de 3 y 6 años, y cuando parece que va a llevarlos al interior de su vehículo a ponerlos a salvo, los deja a un lado y se dirige al hombre de forma amenazante y empieza a perseguirlo. ''Ahora te voy a cuidar yo a ti'', se escucha de decir a la retadora fémina.

El resto del video viral muestra a la mujer caminando en dirección al hombre, mientras le grita una sarta de amenazas y palabras ofensivas. Finalmente, cuando un grupo de personas pasan cerca de ellos, Lady Manoseada les dice que está siguiendo a Luis Ernesto porque el la habría manoseado. Esto causó que los transeúntes amenacen al joven y él decida por su seguridad terminar la grabación y salir corriendo.

Las imágenes han causado gran indignación en los usuarios de las redes sociales, quienes temen por la salud mental de los niños. ''Me saca mucho de onda como deja atrás a los niños, como si fuera algo cotidiano el descuido y el ‘tenerlos fuera del radar’ no solo ella, ellos no van tras ella, lo cual también confirma que es cotidiano para ellos'', escribió un usuario en Twitter.

La mujer del video "castigó" a sus hijos (3 y 6 años aprox.) dejándolos afuera de un Oxxo, solos. Se fue en su camioneta y volvió minutos después.

Testigos la increparon y esto fue lo que sucedió; terminó acusando a quien graba de haberla "manoseado". pic.twitter.com/kKLrU3r0i3 — Luis Ernesto Lozano (@luizork) March 11, 2020

