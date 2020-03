El brutal video de la cantante rusa que cae del escenario, se rompe la pierna y continúa su presentación

Un video ha dejado boquiabiertos a los usuarios de Instagram, después de mostrar el brutal momento en que una intérprete de pop cae del escenario y continúa cantando con la pierna rota. El suceso tuvo lugar en la Gran Sala de Conciertos de la Filarmónica Regional de Krasnoyarsk en Rusia el pasado 6 de marzo, donde se realizó un recital por el ''Día de la Mujer''.

La cantante rusa Anastasía Vishnévskaya ofrecía un concierto para conmemorar el ''Día de la Mujer'', cuando en uno de sus números no vio el final del escenario y terminó cayendo lesionada al piso. ''No vi el borde del escenario y caí en el pozo, sobre los artistas de la orquesta preparados para el próximo número. Afortunadamente, el pozo ya se había elevado de un nivel de 6 metros a 3 metros, así que me quedé con vida, escapé con moretones y una pierna rota'', escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Tras su caída, Anastasía alcanzó el micrófono con una de sus manos y continuó cantando recostada boca abajo. Luego se puso de pie y fue hasta el director, donde continuó su presentación hasta el final. Pese al terrible accidente, algunos colegas criticaron el trabajo de la joven, quien evidentemente no pudo continuar la presentación como le hubiese gustado.

''¡Los críticos rencorosos discuten solo el hecho de que seguí cantando, a pesar de las heridas que recibí, me acusan de hacer sonar el fonograma! ... En el video, desafortunadamente, no sueno tan claro como me gustaría'', expresó decepcionada Anastasía. Una vez terminada su presentación, la cantante fue trasladada a un hospital, donde fue finalmente operada.

''Gracias a todas las buenas personas por su apoyo y compasión. ¡Me das la fuerza para seguir adelante! Me recuperaré pronto. ¡Tengo una vida grande e interesante por delante, muchos proyectos de teatro nuevos y conciertos pop! . Sé que para la generación joven de artistas, y de hecho para sus colegas, la hazaña que realicé ayer será un ejemplo', finalizó la joven en una publicación de Instagram. Su impactante historia conmovió a los internautas, quienes no tardaron en hacer la noticia viral.

