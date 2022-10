Nos encontramos en las vísperas de Halloween y las redes sociales han hecho eco de esta fecha tan popular alrededor del mundo occidental; por ello, en TikTok se ha vuelto tendencia un disfraz que viene dando mucho de qué hablar, como es el caso del “hada sexy”, que no es otra cosa que una parodia de este personaje, pero utilizando lencería muy sugestiva, acumulando millones de reproducciones.

Una nueva moda antes de Halloween

Todo comenzó con la influencer y modelo Caroline Jayna Kempczynski, siendo ella quien inició esta “moda” en 2021 usando un negligé verde, adhiriendo alas extra grandes con una corona de flores encima de la cabeza.

En las últimas semanas, este look se ha vuelto tendencia nuevamente en las postrimerías del 31 de octubre con miles de videos que lo replican, el cual es conocido también en TikTok como el “vestido de hada viral”.

Esta moda ha dividido la opinión de los usuarios de redes sociales. (Foto: carolinejayna/Instagram)

Las nuevas versiones del “hada sexy”

De hecho, una de las tiktoker que ha conseguido más vistas con utilizando estas ropas es Lara Kahn (Montreal, Canadá), cuyo video supera los 4 millones de reproducciones, pero lo que la diferencia del original es que este es transparente y de color azul opaco: “Cuando pensamos en disfraces de hadas, no creo que alguna vez pensemos en ese disfraz en particular, así que es algo diferente y creo que es por eso que a todos les encanta”, declaró a The New York Post.

Por su parte, Madison Robichaud, de Estados Unidos, confiesa ser una fanática de este vestido, por lo que decidió, junto a tres amigas, comprar el vestido, cada uno de color distinto, el mismo que planean usar en Halloween: “Pensamos que sería divertido, moderno, coqueto, único y divertido”.

Los detractores

Pero, así como cuenta con sus adeptos, también tienen sus detractores, quienes, entre bromas y comentarios argumentados, afirman que, al final del día, esto no es un disfraz para la “Noche de Brujas”, sino tan solo lencería usada para Halloween.