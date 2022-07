Se animó a desempacar y se llevó el susto de su vida. Una joven, que había regresado a su casa en Reino Unido luego de un viaje a Chipre, quedó en shock luego de encontrar una tarántula en su maleta. El animal se había escondido entre su ropa. Dicho descubrimiento, ahora mismo, no deja de ser comentado en las redes sociales.

Quien dio a conocer la situación fue la usuaria @Georgiahsx de TikTok, a través de un video, según informó The Mirror. En dicho clip se aprecia cómo a la chica de esta historia no le quedó de otra que hacer una llamada telefónica a RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), una organización de caridad que promueve el bienestar de los animales.

Mientras estaba con el teléfono pegado a su oreja, la joven no dejaba de reírse por la presencia del animal de ocho patas. “Hola, RSPCA. Creo que traje una tarántula en mi maleta a casa desde Chipre”, se puede leer en la grabación.

Más adelante, el video nos muestra a la propia tarántula encima de una pila de ropa tirada en el suelo. Esta araña de gran tamaño acabó moviéndose para esconderse. Debido al clip, muchas mujeres trataron de ayudar a la joven.

“Súmate a un grupo de arañas en el Reino Unido. Alguien vendrá y se llevará la araña”, comentó una chica. “Soy un cuidador de tarántulas del Reino Unido. Oye, ¿todavía la tienes?”, dijo otra. En esta nota podrás observar la grabación sin problemas.

