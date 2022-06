Para divertirse no hay edad. Así lo confirmó Iraceli Comerlato, quien a sus 74 años demostró que su espíritu jovial continúa presente. La abuela del municipio de Caxias do Sul, ubicado en el estado de Río Grande del Sur (Brasil), se viralizó en redes sociales, luego de haber sido captada en una discoteca.

Iraceli tenía pensando dormir más temprano. Sin embargo, los planes cambiaron: recibió una propuesta de sus tres nietos y los acompañó a un local nocturno de la comunidad LGBTIQ+ por primera vez para ver con sus propios ojos cómo era celebrar entre jóvenes.

“Me gusta mucho bailar”

Una vez que ingresó al local, la adorable anciana se lanzó a la pista de baile. Tanto es así que terminó llevándose todas las miradas. “Estaba bailando en medio de los muchachos, me daba calor y me quité un poco (el abrigo) , pero tenía una blusa más abrigada para no correr el riesgo de que me diera la gripe”, recordó.

Asimismo, la brasileña no pensaba estar mucho tiempo dentro del recinto, porque quería asistir al estadio, pero “la fiesta estuvo tan buena” que se quedó disfrutando hasta 3 de la mañana. “Me encantó, quiero ir más a menudo porque me divertí mucho, era joven otra vez”, sostuvo Comerlato.

En diálogo con el periódico Zero Hora, Thales, uno de los nietos, indicó que “fue una experiencia inolvidable para nosotros. Tal vez la abuela no tomó tantas fotos y abrazó a tanta gente en un solo lugar. Muchas personas querían hablar con ella, deseando su salud y felices de ver a su abuela con los jóvenes”.

Cuál es su rutina

Iraceli Comerlato siempre busca mantenerse activa por su salud. Según comentó, ella “durante el día limpio la casa, pero también hay momentos en los que miro mensajes en mi celular, navegando por las redes sociales. Tengo muchos amigos de mi edad y tratamos de programarnos para pasar el rato juntos”.

