Sin duda alguna, uno de los momentos más esperados de la última edición del Super Bowl fue la presentación de Rihanna tras varios años alejada de los escenarios, causando tamaño furor y encontrando nuevas fans entre un grupo de abuelitos que decidieron imitarla sin pensar que se harían viral de inmediato en TIkTok, convirtiéndose en las nuevas estrellas de esta red social.

Nuestras protagonistas viven en un centro de vida asistida de Kentucky, Estados Unidos, quienes no tuvieron mejor idea que emular la épica presentación de la intérprete de “Umbrella”, por lo que vemos a 11 señoras entre los 80 y 92 años que protagonizan el clip de 12 segundos donde 10 de ellas visten completamente de blanco, pero Dora Martin (87) lo hacía de rojo, tal cual la estrella pop.

Portando un micrófono hacía el playback de “Rude Boy”, Cuando el video explotó en TikTok acumulando más de 20.2 millones de vistas, The New York Post se comunicó con Martin para conocer sus impresiones ante el tamaño éxito que han tenido en la comunidad virtual: “solo soy una persona tonta y me gusta hacer lo que otras personas quieren que haga”.

Mira aquí el video viral

Quieren brillar en el Super Bowl

Ella y otras dos mujeres confesaron que la idea original vino de dos empleados del Arcadia Senior Living, lo que les produjo mucha alegría: “nos mantiene jóvenes”, dijo Dora, mientras que Pat (86) agregó: “hacen un buen trabajo al tratar de cambiar la atmósfera aquí... probando cosas diferentes y disfrutamos cayendo en la trampa”.

Sue Evans (82), otra de las protagonistas del exitoso video viral, no podía creer las reacciones de sus familiares por sus dotes para el baile, pero también que millones de extraños cayeran rendidos ante sus encantos: “tal vez nos quieran el próximo año para el Super Bowl”, sentenció.