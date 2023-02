Para millones de mujeres en el mundo, ser madre es una de las mayores ilusiones de sus vidas, por lo que sentir crecer esa nueva vida dentro de ellas es una experiencia inigualable, como la que pasó una muchacha de México quien acudió a su cita para hacerse una ecografía de crecimiento, comenzó a cantar y para asombro de todos como de ella misma, la criatura movía la boca como si le hiciera coro a su mamita, por lo que el video enterneció a millones cuando se hizo viral en TIkTok.

El clip de Damaris (@damaris_samples_oficial) es la mejor prueba de la conexión que tienen la madre con el pequeño que crece en su interior ¿Qué sucedió? Nuestra protagonista se encontraba recostaba mientras le realizaban la ecografía para saber cómo va el crecimiento del nonato.

Todo transcurría de forma regular, cuando un hombre (posiblemente su pareja) le pide que entone una canción: “Aleluya” de Leonard Cohen, la mujer no duda en hacerlo y resulta en una bella interpretación que conmovió a todos los presentes en la sala, pero también a quien menos esperaban, pues al mirar la pantalla se ve al bebé gesticulando, moviendo los labios, abriendo la boca como si estuviera cantando junto a su mamá.

Mira aquí el video viral

“Está cantando contigo”

“Esto es emocionante, está cantando contigo”, dice la voz del hombre, lo cual pone a reír a Damaris de esa emoción que solo las madres pueden sentir: “no saben la emoción que sentí en ese momento. Somos los embarazados más felices de todo el mundo”, escribió en la leyenda.

El video, con más de 2.1 millones de reproducciones, ha conmovido a miles quienes quedaron maravillados con el milagro de la vida, unos hacen alguna broma y otros dan explicaciones científicas: “no está cantando, ellos suelen tomar su líquido, bren y cierran la boca, me pasó igual, pero cada padre lo interpreta según su emoción”, “es que no es cualquier canción”, “sabía que si eso pasa, es porque tendrá un don”, “es un instrumento que cantará para Dios y lo está haciendo desde tu vientre. Qué hermoso momento, me hiciste llorar”.