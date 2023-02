Fue a la escuela para hacer una exposición, pero cuando presentó las diapositivas sorprendió a todos sus compañeros de aula quienes vieron que su asignatura no era otra que explicar los motivos que llevaron a que su novia le saque la vuelta con otro sujeto, por lo que el triste relato de este muchacho de México se hizo viral en TikTok ganándose mucha empatía, pero también muchas bromas.

Jonatan Ulises (@jonatan_ulises_) fue a su clase, se pone al frente de todos, se prepara para exponer su tema, pero antes se dirige a su audiencia: “buenas tardes, compañeros, hoy les voy a presentar cómo me engañó mi ex”, lo que produjo incontables risas entre los estudiantes.

“POV: la maestra deja tema de exposición libre”, y vemos en la pantalla que Jonatan, efectivamente, está dispuesto a exponer el por qué su ex amor le fue desleal. El metraje se convirtió en todo un éxito, al punto que viene recolectando 19.1 millones de vistas con miles de usuarios que no paran de reír.

Mira aquí el video viral

“Una vez, una amiga y yo pusimos de tema sobre la mordida del 87″, " si me piden hacer una exposición libre, no haría nada”, “si me dejaran exposición libre, hago una invisible”, “pero, no le cortes. Yo sí quería saber cómo”, “excelente idea. Que sea de un tema que conozcan, para que dejen de estar leyendo las diapositivas y sepan desarrollar el tema con naturalidad”, “pero, pon la exposición completa”.