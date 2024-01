Era poco antes de las 3 p.m. en un día soleado pero ventoso de la semana pasada en una playa en el lado sur de Barbados cuando Emma Bassermann y Zoe Meklensek-Ireland terminaron de hacer boogie board. Su historia de valentía es viral en las redes sociales.

Emma, una nadadora competitiva que entrena con el club de natación Dorval, estaba en un campamento de entrenamiento de 10 días en Barbados. Tenía una sesión de entrenamiento por la tarde a la que debía llegar. El padre de Zoe, Chuck Meklensek, es el entrenador nacional de desarrollo del club de natación Dorval, y Zoe entrenó como nadadora competitiva hasta el año pasado.

Las chicas se dirigían hacia la orilla cuando Zoe escuchó un grito de ayuda.

“Escuché a alguien gritar pidiendo ayuda a lo lejos. Estaba buscándola y la vi a unos 50 pies de donde yo estaba”, dijo Zoe, de 13 años. “Así que fui hacia ella y me dijo que su esposo estaba más lejos y estaba luchando por nadar y necesitaba ayuda”.

Zoe, con la ayuda de Emma, de 14 años, logró llevar de vuelta a la orilla a Belinda Stone, residente de Londres, Inglaterra. “Nadamos sin darnos cuenta de que las corrientes eran fuertes en esta área”, dijo Stone.

Cuando entendió que no podía nadar de vuelta, Stone pensó que lo mejor era alertar a un socorrista, y ahí comenzó a gritar pidiendo ayuda. “Afortunadamente, Zoe me escuchó”, dijo Stone, admitiendo que pensó en lo que sucedería si sus gritos no fueran respondidos.

“Estaba tranquila y resignada al hecho de que si nadie me escuchaba, esto era todo y gracias al cielo dejé el testamento en la mesa del comedor”, dijo.

De vuelta en tierra firme, Stone estaba aliviada pero preocupada por su esposo, quien ahora estaba forcejeando en el agua a unos 150 pies de la orilla. Las chicas dijeron que Stone intentó disuadirlas de salir porque le preocupaba su bienestar.

“Estaba muy preocupada de que fueran tan jóvenes y no quería que salieran también”, dijo Stone. “No para salvar a un hombre en sus 60 años”. Pero el complejo donde se alojaban no tenía socorristas de servicio y había pocos adultos en la playa para ayudar.

Se ayudaron con sus tablas de surfear

“La corriente ese día era bastante fuerte, lo que creo que contribuyó al hecho de que fueron arrastrados”, dijo Emma. Con las olas golpeando la costa, las chicas sabían que no había nadie más para ayudar al hombre, Robert Stone. Y necesitaban actuar rápidamente.

Agarraron la tabla de boogie de Zoe, y ambas se dirigieron remando de cinco o seis minutos para llegar a Robert. “Cuando llegamos a él, estaba tratando de nadar, pero pudimos decir que estaba luchando. Estaba respirando muy fuerte. Tratamos de mantener la calma todo lo que pudimos, pero pudimos decir que estaba estresado”, dijo Zoe. “Lo ayudé y lo puse en la tabla de boogie”.

Zoe ató la tabla de boogie a su tobillo y, con la guía de Emma, las dos chicas nadaron de regreso. Dijeron que fue desafiante porque la corriente era tan fuerte. Tuvieron que nadar paralelas a la playa hasta que encontraron un descanso en las olas.

“Fue un tramo bastante largi, especialmente porque las olas venían en diagonal, así que tuvimos que luchar contra ellas antes de regresar. Fue un tiempo bastante largo para regresar”, dijo Emma. “Fue una remada larga y agotadora. Aprendí de mis padres que cuando hay una corriente muy fuerte, nunca nadas en contra de ella. Nadas paralelo a la orilla hasta que disminuye o estás completamente fuera, de lo contrario, serás arrastrado más y más. Ya sabía que eso era lo que tenía que hacer, y creo que con la adrenalina bombeando, todo lo que me enseñaron regresó a mí”.

Increíblemente, las chicas llevaron a Stone de regreso a la orilla. Estaban preocupadas de que pudiera necesitar más ayuda, como la reanimación cardiopulmonar (RCP), para la cual no estaban capacitadas. Pero él recuperó la compostura rápidamente y las chicas se alegraron de que estuviera bien. Solo después de que todo terminó, realmente asimilaron lo que sucedió.

“No quería mostrarles que tenía miedo porque eso las haría más preocupadas por nuestra seguridad y la suya, así que tratamos de mantener la calma todo lo que pudimos”, dijo Zoe. Y eso, dijo Stone, es lo que más le impresionó de Zoe. “Lo tranquila que estaba”.

Con el hombre a salvo, la noticia se difundió rápidamente por toda la isla sobre las acciones heroicas de las chicas. El presidente del partido democrático juvenil local les entregó un premio por su valentía. “Estamos enormemente agradecidos con Zoe y Emma. Nos salvaron la vida”, dijo Stone.

Mientras Zoe hace una pausa en las lecciones de natación para concentrarse en el baloncesto, Emma está persiguiendo sus sueños de natación, entrenando para competir en las pruebas de natación de mayo para los Juegos Olímpicos de verano. Su objetivo es nadar para Canadá en los Juegos Olímpicos de 2028. Pero a corto plazo, ambas chicas planean obtener su certificación de socorrista cuando sean lo suficientemente mayores. Reflexionando sobre su hazaña, ambas están orgullosas de lo que hicieron.

