Una anciana se ha vuelto viral tras protagonizar un salto realizado desde un cenote. La escena, captada por un familiar de la mujer, desató toda clase de reacciones en las redes sociales.

La abuela no pudo evitar expresar su nerviosismo por el acto. Poco antes de lanzarse, ella soltaba frases como “Y si se me sale la placa”, “todo lo he hecho en esta vida”, “que no haga esto”, “me la pela”. Además, le pedía a sus familiares que no la presionen.

Aunque el impacto no fue del todo bueno, ya que cayó directamente sobre su estómago, la anciana pudo concretar el salto.

Video viral de anciana que saltó de un cenote en México:

Tras hacerse viral, la mujer publicó un segundo video, en donde explicó que “debido al impacto de la caída me lastimé, se me reventó la boca y me salió sangre de la nariz, pero vencí un miedo y fui feliz, y después me fui a bailar por ahí, vida solo hay una”. Afortunadamente, no sufrió ninguna herida severa.

El clip, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones, siendo la mayoría de felicitación hacia la abuela por animarse a superar su miedo a saltar de un cenote.

Qué es un cenote

Los cenotes son pozos de agua de gran profundidad, que se alimentan por la filtración de la lluvia y por las corrientes de los ríos que nacen en el corazón de la tierra. Es por eso por lo que al nadar en un cenote sientes tanta frescura, señala el portal xenotes.com.

Estos pozos deben su nombre a los mayas, que los bautizaron con la palabra Dz’onot, que significa “caverna con agua” y de ahí derivó a su nombre actual: cenotes.