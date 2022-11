Para millones de personas alrededor de mundo, visitar Nueva York es un sueño de toda la vida por sus grandes rascacielos, su glamour, la historia y lo imponente que es esta metrópoli de los Estados Unidos, pero para muy pocos esto no es así, como es el caso de un abuelito quien no dejó pasar la ocasión para dejar en claro lo mucho que detesta la “Gran Manzana”. Su reacción airada no tardó nada para hacerse tendencia en redes sociales como TikTok.

Fastidiado con la “Gran Manzana”

Para este hombre proveniente del Reino Unido, su visión de los Estados Unidos es más oscura, por ello su opinión sobre “la ciudad que nunca duerme” no es positiva, todo lo contrario.

Todo sucedió cuando el Eric Jeng pidió su opinión en Tiktok; le consultó si tenía un “par de minutos” para responder unas preguntas, a lo que este replicó con sarcasmo, pero picardía: “más que un par de minutos, porque no hay nada más que hacer”.

El entrevistador, al escuchar hablar al anciano, notó que de su boca brotaba un acento particular, a lo que este respondió: “bueno, el suyo es un acento estadounidense muy notables”, dijo con cierto desdén.

Obviando lo anterior, Jeng le preguntó sobre cuánto tiempo lleva viviendo en el país norteamericano: “demasiado”, dijo el sujeto de modo cortante.

“¿Qué te gusta de la ciudad (de Nueva York)?”, consulta que activó algo en el hombre que lo llevó a responder de forma un poco más efusiva: “nada. Ya sabes, es una mi*rda”, hizo una pausa, para luego proseguir: “mira las acercas, mira las calles”.

Crítica a los estadounidenses

Esta última opinión la sustenta en el hecho de haber conocido buena parte del mundo, a diferencia “de la mayoría de los estadounidenses que no han estado en ninguna parte”, afirmación que sacó una sonrisa en el entrevistador, lo que el anciano no tomó del todo bien: “¿crees que estoy bromeando?”

“La amplitud de su interés en otras personas y otros países es nula. El número de personas en este país que tienen pasaporte es bajo, excepto para para ir a Canadá o a Cancún”, dijo de forma tajante para expresar cómo entiende la idiosincrasia de los estadounidenses.

Pero, para evitar que la entrevista se vuelva mucho más densa, Jeng decide replantear su pregunta: “¿qué es lo que más amas de los estadounidenses?”, cuestionamiento que cambió el tono áspero en su voz por una más dulce: “mi esposa”, tras lo cual hecha una sonrisa tierna y se despide.

TikTok adora su honestidad

El video ha sido todo un éxito en TIkTok consiguiendo más de 9 millones de vistas y con miles de comentarios que han caído rendidos ante la sinceridad del británico: “estamos difundiendo la amargura británica por todas partes ¡me encanta!”, “como británico, este es un hombre educado y de buen humor”, “¿por qué es tan icónico? Orgullosos de ser británicos”.