Todos sabemos que el esfuerzo, tarde o temprano, siempre rinde sus frutos, pero no son pocos quienes viven rodeados de privilegios, en muchos casos sin merecerlo, quizás este sea el caso de unos primos de España quienes han causado tamaña controversia en TikTok por hacer una canción exponiendo su vida millonaria, exenta de méritos, llena de materialismo y consumo, video que se hizo tendencia en esta red social, pero acompañada de una abrumadora cantidad de comentarios que los han criticado durísimamente.

Los primos “más ricos” de España

Luca (@lucadazi0.2) y su prima Martina encontraron la mejor manera para ser virales, pero por las razones más cuestionables ¿por qué? Pues se mostraron juntos entonando una canción que hace una burda apología a las cosas materiales y al dinero.

“Somos los primos más ricos de España”, empieza el tiktoker mientras se mueve al ritmo de una base de techno: “porque todo lo que queremos nos lo dan, no estudiamos ni trabajamos, solo hacemos que gastar”.

Martina sigue la estrofa un tanto más entonada que él: “esta tarjetita de mi papi es, y con ella nos compramos todo el corte inglés”, y prosigue: “solo tenemos que pedir y poner una carita que se van a derretir”.

Sobre las últimas líneas, Luca deja en claro el poco esfuerzo para ganarse el dinero y recibir lujosos como costosos obsequios: “nosotros lloramos y nos secamos con los billetitos que nos dan nuestros papis”.

El video, hoy eliminado de su canal, causó la reacción furiosa de los internautas: “hay 2 opciones: o bien es mentira y es una parodia o, es cierto, y es como para cortarse las venas”, “esta noche insomnio, coño”, “quiten esa basura”, fueron algunos de los comentarios.

Las disculpas de Luca

Días después, Luca hizo un video de actualización donde pedía disculpas a nombre suyo como de su prima: “hago este video para pedir disculpas a todos los que se sintieron ofendidos.... hicimos este video con el fin de hacer humor, humor con un poco de salseo, con ganas de revolucionar TikTok, pero no hemos querido ni ofender ni faltar el respeto a nadie”.

Sin embargo, los usuarios no perdonaron a los primos: “tu padre te amenaza que si no pide perdón te cancela las tarjetas”, “cuando se enfadan los papis”, “él: papá ya he pedido perdón ¿me compras un Rolex?”, “¿por qué borraste el video? No pasa nada, me da risa, lo veía todos los días”, “saber resolver o saber darse cuenta de ciertos hechos, errores, ahora pidiendo disculpas. Te doy las gracias”.