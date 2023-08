Las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para que personas que se mudan a otros países compartan su experiencia y hablen sobre su nueva vida siendo emigrantes. Aunque algunos parecen tener una idea clara de los pasos a seguir para tener éxito en el extranjero, hay quienes por el contrario aseguran no saber cómo llegaron a la posición en la que se encuentran.

Precisamente, un joven oriundo de Argentina se hizo viral en TikTok al dar detalles sobre el trabajo que consiguió en Nueva Zelanda, en donde actualmente radica. Manuu Prato, como se hace llamar el usuario, reveló que obtuvo un puesto como inspector de tránsito a pesar de no saber inglés, idioma dominante en el país oceánico.

“Ahora me convertí en el famoso policía de tránsito, seguridad ciudadana o como lo quieran llamar. Algo tengo que hacer, pero no sé qué caraj... No entendí nada de lo que me dijo el supervisor. Así que acá estoy”, dijo el hombre, mientras está a bordo de una camioneta al costado de una carretera neozelandesa.

“Ahí entendí lo que tengo que hacer. Tengo que chequear que los autos tengan las cadenas puestas en las ruedas. Eso era todo”, agregó, una hora después de haber comenzado su turno.

El testimonio del argentino se viralizó con más de 370 mil reproducciones y causó toda clase de reacciones. Mientras que la gran mayoría de internautas se tomó el hecho con humor, otros indicaron que la situación es más frecuente de lo que uno podría creer.

“¿Eres municipal de Argentina?”; “cada 20 minutos tiene que decir tenkiu y eso es todo”; “guarda con el estrés laboral por favor”; “tómatelo con calma”; “crack”; “no se vaya a resfriar”; “te entiendo, tengo un trabajo casi igual, trata de distraerte hablando con alguien, ayuda a que se pase rápido el tiempo”, escribieron las personas.

¿Por qué es famoso Nueva Zelanda?

La nación oceánica es famosa por ser una de las islas con los mejores paisajes del mundo. Es probablemente el paraíso perdido que toda persona busca alguna vez en la vida.

Además de la calidad de vida, Nueva Zelanda cuenta con paisajes deslumbrantes, playas paradisiacas, bosques nativos, regiones volcánicas como géisers, fiordos que recortan su costa y hermosos nevados.

