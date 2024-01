La usuaria de TikTok @ivanka.nicole generó todo tipo de comentarios al publicar un video en donde muestra su experiencia sobrevolando la cordillera de los Andres, en el que sería el lugar en donde ocurrió el famoso accidente aéreo que ha cobrado relevancia con el estreno de la película “La sociedad de la nieve”.

El registro, que no ha tardado en volverse viral, la joven muestra la impresionante vista desde el avión en medio de turbulencias.

“Nos reíamos para no llorar”, aseguró la usuaria, evidenciando que el viaje no fue placentero y etiquetando a “La sociedad de la nieve”.

La comunidad de TikTok reaccionó a la publicación expresando sorpresa, admiración y reflexiones sobre la tragedia ocurrida en 1972.

“Por las dudas me meto 10kg de asado en la maleta JAJAJA”, comentó irónicamente una usuaria. Otra compartió: “Yo pasé por ahí y lo peor es que fueron como 30 minutos de pura turbulencia”. Además, una internauta que nunca ha volado expresó: “Nunca me he subido a un avión pero me da mucho miedo y pánico de solo pensarlo, no sé de dónde saqué ese miedo”.

¿Por qué se estrelló el avión de un equipo de rugby en la cordillera de los Andes?

El accidente aéreo en cuestión se produjo en 1972, cuando la nave que transportaba a un equipo de rugby uruguayo y otras personas se estrelló en la cordillera de los Andes, exactamente en un remoto glaciar cerca de la montaña El Sosneado, en la provincia argentina de Mendoza.

El mal tiempo y una lectura incorrecta de los aparatos de navegación provocaron que el piloto iniciara el descenso hacia el aeropuerto de Curicó antes de tiempo y el avión se topó con las montañas, donde se le perdió el rastro.

En total, de las 45 personas que volaban en dicho avión, únicamente 16 lograron sobrevivir a la tragedia, y 14 de esos 16 aún están con vida. Todos ellos fueron rescatados entre el 22 y el 23 de diciembre de 1972, después de estar perdidos durante 72 días.

La historia fue contada en el libro “Viven” de Piers Paul Read y fue llevada al cine en varias ocasiones, siendo “La sociedad de la nieve”, película de J.A. Bayona, la producción más reciente.

