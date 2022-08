TikTok ha vuelto tendencia el video de una exploración urbana en lo que en sus años mozos fue un parque acuático de Vietnam que hoy se encuentra completamente abandonado, y las imágenes que han conseguido compartir en esta red social son más que inquietantes, a lo cual se suma al hecho que los lugareños aseguran que el complejo estaría “embrujado”.

Parque abandonado en 2006

Jeffrey Van Sluijs, un hombre de 31 años de los Países Bajos se encontraba visitando el mencionado país asiático en los últimos nueve meses y, recientemente, se topó con esta extraña atracción de la cual escuchó por primera vez cuando se encontraba en su hospedaje, donde los habitantes de la zona aseguraban que era “oscuro para los turistas”.

Es así como nos enteramos de la existencia de este parque acuático construido en 2004, el cual comenzó a recibir visitas, incluso, antes que finalizara su construcción: “Algunos lugareños advierten que el lugar puede estar embrujado y esto puede haber causado que muchos inversionistas se mantuvieran alejados de darle una nueva oportunidad”, dijo el holandés al portal Need To Know.

Por eso, el lugar tan solo atendió por 2 años, por eso, en 2006 cerró sus puertas: “Las razones de su fracaso se desconocen hasta el día de hoy, pero visitar el parque es un esfuerzo muy turbio”.

Conociendo el parque acuático

Ante esto, Jeffrey compartió un video en TikTok donde recorre el parque acuático en el que vemos piscinas para niños, toboganes de gran tamaño, aspersores cubiertos de graffitis, así como un río repleto de agua color verde, con áreas de descanso embarradas, azulejos rotos, con la maleza que lucha por apoderarse del lugar.

Pero, lo que más lo impactó a Sluijs fue encontrarse con la estatua de un dragón que protege una torre de tres pisos: “Lo primero que vi fue la cabeza de un dragón gigante. Esta estructura escalable solía ser una especie de mirador, aunque no estaba claro para mí qué otras funciones tenían estas estructuras”.

“Al ir un poco más allá, me encontré con una piscina para niños con un típica ‘sombrilla de agua’ u ‘hongo’ y una especie de corriente artificial, así como una piscina de olas. Todo estaba muy deteriorado y el agua del interior se había vuelto marrón oscuro y fangosa. Había plantas por todas partes y muchos insectos”, dijo el holandés.

Un extraño hallazgo

Pero, esto no fue todo, pues tuvo una experiencia bastante extraña que lo impresionó: “Me topé con un café real dentro del parque abandonado. Justo al otro lado de la calle donde encontré el teatro abandonado, de repente noté un letrero bastante nuevo que decía algo como ‘cerveza fría, cola’, etc. En el café había un grupo de unos 6 vietnamitas que parecían ricos por cómo iban vestidos, disfrutando de un almuerzo con abundante cerveza. Fue algo tan extraño encontrarlo en el parque”.

El video cuenta con más de 2.6 millones de reproducciones y con miles de usuarios que no han dejado pasar la ocasión para dar su opinión: “Seguro que se verá mucho más aterrador por la noche”, “esta obra abandonada no se mantiene, probablemente, dañe por todas partes lo que podría causar derrumbes y accidentes inesperados”.