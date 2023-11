¿Alguna vez te has preguntado cuál es el procedimiento a seguir cuando un pasajero muere en pleno vuelo? Para responder a esta duda, Nora Imon, una azafata de España, publicó un video en donde habla sobre la experiencia que le tocó vivir cuando, durante uno de sus turnos, una persona a bordo perdió la vida.

“Imaginaos que ese avión tiene 50 filas y este pasajero se ha muerto en la 42. Evidentemente la gente se va a enterar, pero la gente de la fila uno de la cabina uno y de la cabina dos no. Por lo tanto es totalmente innecesario hacer correr la voz de que hay un muerto a bordo y crear pánico”, empezó diciendo la asistente de vuelo, identificada en TikTok como @nora.imon.

Según el testimonio de la aeromoza, la situación se complica si, junto al individuo, viajan sus familiares, quienes seguramente la van a pasar mal al enterarse de lo sucedido. A todo ello hay que sumarle que, cuando una persona fallece, los músculos se contraen y se vuelve más difícil movilizar el cuerpo.

Habiendo dicho lo anterior, la tripulación sabe que, en caso de fallecimiento de un pasajero, se opta por dejar al individuo en su asiento y se le ata con cinturones para que no se caiga al aterrizar. Además, se le cubre con una manta y con almohadas, buscando que la pérdida pase desapercibida por la mayoría de personas.

“Cuanto más normal y más discretamente se hagan las cosas, mejor para todos”, señaló la azafata, cuyo video se viralizó y, como era de esperarse, generó una gran cantidad de personas.

“Pero cuando alguien fallece y se le deja en su sitio y hay pasajeros a su costado, ¿A ellos no les molesta viajar con un muerto o se les cambia de sitio?”; “¿Si el pasajero sentado a su lado no lo conoce se tiene que quedar sentado a su lado igualmente?”; “Imagínate estar 5 horas sentado con un familiar fallecido al lado”; “Pero entonces, ¿Si no hay capacitación para certificar una muerte por qué se le trata como tal y no se aterriza de urgencia?”; “Tiene qué ser un forense que declare la muerte”; “Que pasa si la persona que está a un lado tiene miedo como yo. ¿Tengo todo el derecho de levantarme de mi asiento o no?”, escribieron las personas.

