Muchas personas no dudan en viajar en avión para llegar a un determinado lugar. Si alguna vez has entrado al baño del mismo, seguro has visto un cenicero y te has preguntado porqué hay eso si está prohibido fumar en dicho medio de transporte. La azafata Jessica, que es de Italia, ha revelado el motivo de su presencia. Hoy en Mag te contaremos todo lo que ella indicó en un video que publicó en su cuenta personal de TikTok (@jessicaaamot).

¿Por qué está prohibido fumar en un avión?

Antes que nada, debemos informarte porqué está prohibido fumar en un avión. Sobre ese punto, el New York Post sostuvo que uno de los hechos que llevó a que se tomara tal decisión es el incidente de 1973 en el vuelo 820 de Varig de Río de Janeiro a París, “en el que murieron 123 pasajeros” porque se arrojó un cigarrillo a la basura del inodoro.

Como se provocó un incendio, la cabina del avión se llenó de humo, razón por la cual el piloto tuvo que “realizar un aterrizaje forzoso en un campo a 15 kilómetros al sur de la capital francesa”. Tras lo ocurrido, las prohibiciones fueron introducidas gradualmente en todo el mundo.

El video viral de la azafata

Ahora, regresando al hecho que motivó esta nota, la azafata Jessica comenzó su video mostrando justamente el cenicero del baño de un avión, que en la parte superior tenía letreros que indicaban que estaba prohibido fumar.

Luego de enseñar todo ello, procedió a responder esta pregunta: “¿Por qué todavía hay ceniceros en los aviones si está prohibido fumar?”. Lo que contestó fue lo siguiente: “Porque, en caso de que alguien no siga las reglas, es un requisito legal tener un lugar seguro para desechar los cigarrillos a bordo”.

“Algunas personas dicen: ‘¡Hay cenicero! Significa que puedo fumar’”, bromeó después la auxiliar de vuelo en la sección de comentarios de su publicación realizada en TikTok. Muchos usuarios no dudaron en agradecerle por la información brindada.

¿Qué pasa si fumas en un avión?

De acuerdo a la página web de SoyNómada, si llegas a fumar durante un vuelo, puedes llegar a tener problemas, como el hecho de “ser multado por una gran suma de dinero”. Además, la aerolínea a cargo también puede darte otros tipos de castigos, “como ser vetado de volar con ellos”.

