En Estados Unidos los casos de contagio por coronavirus no dejan de aumentar. A pesar que la vacuna ya fue aplicada en millones de ciudadanos, el número de personas que no creen en el virus es significativo. Eso ocurrió con una mujer que intentó ingresar a un local sin mascarilla y sin importarle el pedido del personal que trabaja en el lugar. Lo que ocurrió por ello fue una tensa discusión que fue registrada en un video viral de TikTok .

La cliente ingresó al restaurante sin mascarilla, mientras que su acompañante portaba su respectivo tapabocas. Muy amablemente la camarera del local le pidió que se ponga el elemento de protección, pues los protocolos en todo el mundo obligan a que los comensales utilicen la mascarilla hasta el momento en que reciban su pedido.

“Simplemente vamos allí, iremos a la mesa muy rápido”, alegó la mujer tras el pedido de la camarera. La cliente insiste en que no utilizara la mascarilla porque, según ella, le resultado ilógica la medida. “Estoy, literalmente, caminando cinco pasos hacia el restaurante, no entiendo por qué. No es tan importante”, dice la mujer. En tanto, la camarera le sigue pidiendo cortésmente que se ponga la mascarilla y segundos después confirma que llamará a su supervisor.

El hombre le vuelve a explicar los protocolos que rigen a nivel mundial, pero la mujer continúa sin entender razones, pues ve que en las mesas hay personas sin mascarillas. Llegado a este punto todos los comensales empiezan a grabar el execrable accionar de la cliente, fue así como el video viral muestra la increíble decisión de la camarera.

“Son personas como tú las que dificultan tener un trabajo... no me pagan lo suficiente para estar aquí, y no es justo porque ni siquiera es mi culpa. Solo renuncio, lo siento. Gracias, muchas gracias”, se le escucha decir a la camarera a su supervisor ante la mirada del resto de personas. Segundos después la joven se marcha del lugar y la mujer por fin logra colocarse su mascarilla.