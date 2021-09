Un video viral de TikTok ha dejado sin palabras a millones de usuarios en las distintas redes sociales. Joel Morrison es el protagonista de esta historia luego que registrara un escalofriante momento en el cementerio de San José, en Sacramento, California (Estados Unidos).

El hombre de 37 años se encontraba paseando cuando de pronto se topó con cabello humano saliendo de una tumba de una persona que había muerto hace más de 100 años. Tras observar con inquietud durante varios minutos, confirmó que se trataba de cabello humano.

“Cuando lo vi por primera vez me sorprendió. No estaba muy seguro de que lo que estaba viendo fuera real, pero cuando lo vi más de cerca me di cuenta que era cabello humano el que salía de la tumba”, indicó Joel Morrison.

“Lo que parece que sucedió fue que había un árbol grande muy cerca de la tumba y las raíces del árbol habían crecido hasta la tumba, rompiendo la barrera de concreto y el mortero de ladrillos, posiblemente empujando los restos”, añadió.

“Tras entender lo que vi, comencé a sentirme mal por los miembros de la familia de los fallecidos y a preocuparme por el mantenimiento del cementerio. Sentí como si estuvieran siendo profanados de alguna manera”, añadió el protagonista de este video viral de TikTok.