Las redes sociales están divididas por un video viral que ya acumula millones de reproducciones. Todo comenzó cuando se compartió mediante la plataforma de Facebook una grabación en la que aparece una supuesta pareja saliendo de un establecimiento. En ese momento, la mujer amarra con un cinturón al hombre y así caminan por la calle. Sí, tal y como acabas de leer.

Siguiendo la línea, él carga unas bolsas y al mismo tiempo se encuentra sujetado por el cuello con una especie de correa. Si bien la escena es denigrante, el sujeto no muestra resistencia y prefiere sonreír. “Si no andamos así, mejor no quiero nada”, escribió la usuaria Emily Marlynn Ángel Balderrama, quien publicó las imágenes del insólito hecho.

Según detalla Milenio, medios locales afirman que el polémico episodio ocurrió en la Ciudad Juárez, ubicada en el estado mexicano de Chihuahua. Sin embargo, todavía no hay más información sobre los supuestos novios.

Acalorada debate en redes

Como mencionamos líneas arriba, el controvertido clip indignó a muchos y provocó una discusión entre los cibernautas. Algunos se tomaron con bastante humor. “No manches”, indicó una internauta.

En cambio, otras personas criticaron el comportamiento de los protagonistas y aseguraron que ambos estaban en estado de ebriedad, pues al caminar tambalearon y cambiaron de rumbo de manera sorpresiva.

Cómo saber si hay violencia en la pareja

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que “la violencia en la pareja se refiere a cualquier comportamiento, dentro de una relación íntima, que cause o pueda causar daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación”. A continuación, te dejamos algunos ejemplos.

Denigración o humillaciones con bastante frecuenta.

Temperamento explosivo.

Aislamiento de familiares.

Hacer acusaciones falsas.

