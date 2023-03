Millones en YouTube han quedado horrorizados con un hombre quien decidió celebrar su cumpleaños de la forma más extraña: comiendo 36 hamburguesas las cuales comió con mucha dificultad, por lo que una vez que la polémica se hizo viral no fueron pocos quienes quedaron sumamente preocupados por los efectos que podría tener para su salud.

Craig Harker fue al Burger King más cerca a su casa en el norte de Inglaterra, Reino Unido, cumplía 36 y estaba dispuesto a hacer el pedido más loco de toda su vida: comer 36 hamburguesas, una por cada año cumplido, muchos pensaron que era una broma, pero, no, tenía pensado cumplir el desafío.

“Creo que es la hamburguesa más grande jamás ordenada en Burger King, un regalo de cumpleaños adecuado”, dijo Craig a SWNS, tras ser grabado para el canal de YouTube “Dad Loves Food”, donde se ha filmado haciendo los más extremos retos culinarios como, por ejemplo, comer 100 nuggets de pollo.

Mira aquí el video viral

“Feliz cumpleaños a mí”

Harker reveló que el “gusto” le costó 65 dólares y que el manjar completo contenía 6 mil calorías: “no soy una persona normal, amo la carne, soy un carnívoro absoluto y todos ustedes saben cómo amo la comida rápida”, dice en el video mientras conduce hacia el local de Burger King.

“¿Puedo tener una Whopper por favor, con una Coca Col dietética?”, dice al llegar al drive-thru para luego agregar, como si de algo normal se tratara, 35 hamburguesas. Cuando recibe su orden lo hace en una bolsa enorme que contiene la carne con el pan.

“Cuando entregaron la hamburguesa, fue casi como si entregaran el bastón de los Juegos Olímpicos en el relevo. Tenía que tener cuidado al tomar la comida, especialmente, porque era muy pesada”, relató a SWNS.

“Feliz cumpleaños a mí”, dice Craig cuando, tras un esfuerzo titánico, intenta comer las 36 hamburguesas, pero lo cierto es que no pudo llegar a la cima de la montaña de carne, tan solo le alcanzó el estómago para 12: “era absolutamente enorme y pensé que, si forzaba más, iba a vomitar. Llegué al punto en el que pensé: ‘bien, esto lo haré cómodamente, sin que me quite un botón de los pantalones’”.

¿La hamburguesa más grande del mundo?

Tras fracasar en el challenge, no botó lo restante, sino que lo llevó a su casa y lo compartió con su familia, también con su perrito: “si fueras a un restaurante a comprar hamburguesas de ese tamaño, estarías pagando mucho más de lo que pagas por las adicionales en Burger King”.

Y no solo eso, pues Harker cree que su monstruoso pedido puede ser la hamburguesa más grande del mundo: “personalmente, no he visto una hamburguesa más grande de una cadena nacional o global”, sentenció a SWNS.