El videógrafo submarino Christopher Lee suele captar diferentes tipos de especies marinas, pero en esta oportunidad se dio el lujo de dormir junto a dos tiburones nodriza que habitan en el fondo del océano. El video se hizo viral y sorprendió a los usuarios de las redes sociales.

El clip fue subido a fines de abril, y hasta la fecha, sigue siendo viral en las redes sociales. En las imágenes se observa a Christopher Lee tomando una pequeña siesta en el fondo del mar, junto a dos tiburones nodriza. El videógrafo submarino, quien se muestra con todos los implementos propios de su trabajo, hace incluso el gesto de dormir ante las cámaras.

Según narró el hombre, estaba buceando a 25 metros de profundidad, cuando de repente vio a dos tiburones nodriza descansando en el fondo del océano, frente a la costa de las Maldivas. Sin pensarlo dos veces, se unió a ellos, manteniendo una distancia prudente, para una breve siesta.

Acostumbrado a nada entre tiburones

Los tiburones nodriza miden tres metros de largo, de acuerdo con europapress, y uno de ellos incluso soltó un gran bostezo, algo que tomó de sorpresa a Lee.

“Estoy muy acostumbrado a nadar entre tiburones. Lo más importante es respetar su espacio y jamás intentar molestarlos”, aseguró Christopher. “Me acerqué sigilosamente para no despertarles, me pareció una escena maravillosa”, agregó.

¿Qué son los tiburones nodriza?

Conocido también como tiburón gato, el tiburón nodriza es uno de los animales más hermosos e intimidantes que existen, según el sitio Animales. “Su nombre científico es Ginglymostoma cirratum y puede medir cuatro metros de largo y pesar 110 kilos”, según el sitio web. Su hábitat más común son los mares de América Central, aunque se han registrado avistamientos en Nueva York (Estados Unidos).