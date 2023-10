El entusiasmo de un comprador por su reciente adquisición en una subasta de camionetas se convirtió en arrepentimiento cuando, al recibir el vehículo, notó un inesperado detalle al interior que había pasado desapercibido. El usuario compartió su experiencia en un video de TikTok que se volvió viral y generó todo tipo de comentarios.

El tiktoker mexicano @vladk.ruso es un empresario que se dedica a la compra y venta de distintas marcas y modelos de coches. Recientemente, compró una camioneta Jeep en una subasta de Inglaterra, pero grande fue su sorpresa al ver que el volante estaba del lado derecho, al igual que todos los vehículos europeos.

“Cometí un error”, aseguró el joven, cuya grabación muestra que el coche en cuestión, de color rojo, no es como los que se utilizan normalmente en México. “No puede ser. Acabo de verlo y no me había dado cuenta en las fotos que tenía tantos detalles”, aseguró.

En las imágenes se le puede ver sorprendido y arrepentido por la compra, aunque al final se le puede ver riéndose de la peculiar situación que seguramente demandará un gasto extra.

Ante la gran controversia generada por el clip, @vladk.ruso publicó un segundo video en donde resolvió algunas de las dudas de sus seguidores. Por ejemplo, mencionó que manejar ese tipo de vehículos no está prohibido en México, ya que si ese fuera el caso no le hubieran permitido importarlo.

Asimismo, comentó que manejar un coche con el volante al lado derecho no es díficil, pero no es nada fácil acostumbrarse. “No puedo negarlo, pero manejar una nave de este calibre es muy complicado”, agregó.

El curioso relato del mexicano se volvió viral y superó las siete millones de reproducciones. Los internautas, como suele suceder, acudieron a la sección de comentarios para hacer todo tipo de bromas.

“Es porque es europeo”; “puedes configurarlo en ajustes”; “Pero en Mexico lo puedes vender más caro solo por tener volante a lado derecho”; “voltea la cámara y listo”; “los zurdos”; “quizá por eso estaba tan barato”; “y salió caro”, escribieron las personas.

¿Qué tener en cuenta al comprar en una subasta?

Al comprar en una subasta, es esencial tener en cuenta varios factores para asegurarse de que la experiencia sea satisfactoria. En primer lugar, investigar y conocer el objeto o producto que deseas adquirir es crucial. Debes estar preparado y tener una idea clara de su valor de mercado, condiciones de uso y cualquier posible defecto. Esto te permitirá establecer un presupuesto adecuado y evitar pagar más de lo necesario.

En segundo lugar, es importante estar presente en la subasta o participar en línea si es posible. Durante el proceso de subasta, mantén la calma y no te dejes llevar por la emoción. Establece un límite de gasto y respétalo para evitar gastos excesivos. Además, verifica las reglas y términos de la subasta, como las tarifas del comprador y cualquier costo adicional.

Por último, ten en cuenta que las subastas pueden ser impredecibles. A veces, los artículos se venden por encima de su valor real, mientras que en otras ocasiones, puedes encontrar verdaderas gangas. Mantén la flexibilidad y no te desanimes si no ganas una oferta. La paciencia es fundamental en el proceso de compra en subasta.

Video recomendado

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)