Es una verdad de la vida que todos tenemos ciertos estándares para empezar una relación amorosa, pero una muchacha llevó esto al siguiente nivel provocando las risas de muchos, pero indignando a otros más ¿Por qué? por asegurar que, para salir con ella, el primer requisito indispensable es contar con un iPhone de última generación, de lo contrario, es mejor que sigas tu camino.

Icefire (@icefire_oficial) es un influencer de TikTok que se dedica a entrevistar a todo tipo de personas en su natal México y esta vez se topó con una joven quien no dudó en decir: “no salgo con alguien que no tenga iPhone”, el tiktoker le pregunta por qué tiene esa actitud y lo que viene no tiene pierde.

“No, qué pena que nos vayamos a tomar fotos y saque el Samsung o el Alcatel... las fotos no las toman bien, que te tomen una así, toda pixelada, qué vergüenza... el iPhone es como vida”.

Mira aquí el video viral

Pero, cuando le pregunta si es que saldría con alguien que tenga el iPhone 10, la chica asegura que no aceptaría una cita: “tiene que ser del 14 para arriba”, además de confesar que cuenta este modelo, pero esta guardado en su casa pues teme que se lo roben: “me lo quieren ratear... (en mi casa) más seguro”.

El clip viral ha sido todo un éxito, al punto que viene acumulando más de 10.2 millones de vistas, lo que concitó todo tipo de comentarios.

“Yo con mi poderosísimo Nokia”, “yo viendo esto en mi Samsung”, “tal vez sí salga conmigo, tengo el ‘aifon’ 15″, “‘el iPhone es vida’”, “el tercer mundo duele cañón”, “tengo el 16″, “yo viendo esto desde mi P60 Pro”, “el teléfono da igual, lo que importa es el skin”, “las morras de mi pueblo después de comprarse el iPhone 6″, “tan linda la juventud”, “del catorce para arriba. El último es el 14″, “los que estudiamos mercadotecnia viendo cómo las estrategias de venta funcionaron”.