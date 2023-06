Los niños pueden llegar a realizar acciones divertidas para algunas personas. Precisamente, uno que vive en Yucatán, México, hizo algo que generó muchas carcajadas en los usuarios de TikTok. Resulta que se puso el casco de una motocicleta al revés y, producto de ello, quedó atorado.

Si te preguntas de dónde es que sacó el mencionado casco, pues te comento que ese objeto de material muy resistente le pertenece a su tío llamado Jose, quien subió un video viral en la mencionada red social (su cuenta es @josepech1) para dar a conocer lo sucedido.

“Cuando te pones el casco al revés”, se lee en el mencionado clip que también muestra cómo la familia del menor se reía por la travesura y al mismo tiempo trataba de ayudar al pequeño, que lucía confundido y triste. “Hay personas bien extrañas”, colocó el tío de esta historia como descripción de su publicación que ya tiene más de 50 millones de reproducciones.

Mira aquí el video viral número 1

“¿Cómo es posible este suceso?”, “hay cosas que no tienen respuesta”, “al menos siempre andará protegido”, “lo malo de cuando no traen instructivo” y “no me río porque sería yo”, son algunos de los tantos comentarios que hicieron los usuarios sobre el video viral.

Eventualmente, le sacaron el casco

Lo bueno es que, al cabo de un tiempo, el niño pudo estar libre, pues su tío logró quitarle el casco de motocicleta. Este hombre, con el fin de revelar cómo lo hizo, subió otro video viral donde explicó que el objeto “gira 360 grados” y que no sabía que tenía esa flexibilidad. Según sus palabras, su sobrino cometió el error de mover algo que no debía y es por eso que quedó atorado.

Mira aquí el video viral número 2

El tío tuvo que usar una llave para quitar la boquilla del casco y finalmente liberar a su sobrino, a quien nombró como “el niño casquetas” a raíz de la experiencia que le tocó vivir. Cabe mencionar que este último clip posee más de 6 millones de visualizaciones.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Síguenos en nuestras redes sociales: