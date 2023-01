Es habitual que cada cierto tiempo se ofrezca en el entorno laboral vacunación gratuita contra diversas infecciones, pero no siempre todos aceptan participar en estas campañas. En Estados Unidos, un joven hizo que sus compañeros de trabajo sean vacunados luego de confundir una palabra en inglés. La insólita anécdota fue contada en un video viral de TikTok.

Anuar Cantú, un joven con raíces latinas, radica desde hace unos años en Estados Unidos. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok (@anuarcantu), contó una pintoresca anécdota cuando trabajaba en una empresa.

De acuerdo con su relato, su exjefa le hizo la siguiente pregunta en inglés: “¿Do you want an appetizer?” (traducido al español ‘¿Quieres un aperitivo?’). El joven pensó que se refería a un pastel u otro snack y asintió entusiasmado.

Tras el interés de Cantú, la exjefa le pidió que extienda la pregunta a sus demás compañeros y él lo hizo al poco tiempo. Los empleados asintieron sin dudar.

Vacunados contra la hepatitis por equivocación

La empleadora del joven tiktoker le encargó que llenara una lista con los nombres de los trabajadores y otros datos. A los pocos minutos, Anuar Cantú se dio cuenta que en realidad le había preguntando si quería una vacuna contra la hepatitis, cuya pronunciación en inglés es similar a appetizer (aperitivo).

“Escucho en inglés como alguien dice ‘qué padre todos quieren la vacuna’, y yo le pregunté a mi compañero ‘¿vacuna de qué?’ A lo que respondió que de hepatitis. Entonces mi jefa se refería a hepatitis no ‘appetizers’”, contó el joven hispano.

Mira aquí el video viral

De esta manera, tanto Antuar como la mayoría de sus compañeros fueron vacunados contra la hepatitis B. Para dar fe de todo lo que contó era cierto, mostró el carné de vacunación contra la hepatitis en un video de segumiento.

“El premio al mejor promotor de vacunación 2023 es para mí”, escribió.

Síguenos en nuestras redes sociales: