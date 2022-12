Tras estrenarse en Netflix, la película Pinocho de Guillermo del Toro rápidamente se convirtió en la producción más vista dentro del servicio de streaming. Por si fuera poco, la nueva versión del clásico cuento infantil está arrasando en las redes sociales no solo por la calidad de las escenas, también porque consiguió que casi todo el público se emocionara hasta las lágrimas.

Esto último le sucedió a una niña mexicana, que luego de ver el largometraje rompió en llanto. Mediante la red social de TikTok, la usuaria Aime Rangel (@aimea.rangel) mostró la conmovedora reacción viral que provocó en su hija la obra de Guillermo del Toro.

“Pero no pasa nada, es una película”, se escuchó a la mujer tratando de consolar a su pequeña. Sin embargo, la menor lloró desconsoladamente y le pidió a su progenitora que no volviera a ponerla. “No mami, no me vuelvas a poner Pinocho”, respondió la niña mientras se sonaba la nariz.

Por su parte, la mamá grabó el tierno momento y decidió compartirlo con la ‘comunidad tiktokera’. Muchos internautas indicaron que tampoco se pudieron aguantar las lágrimas cuando vieron la película. “La entiendo completamente, yo lloré”, escribió una persona.

Comentarios divididos

En cambios, algunos cibernautas criticaron el comportamiento de la señora por reírse de la situación. “No te rías por favor, mi papá se reía cuando lloraba y aunque no fuera su intención sentía que se burlaba de mi”, apuntó otro.

De qué trata Pinocho

El famoso cineasta Guillermo del Toro, ganador del Óscar, reinventa “la historia de la marioneta de madera en un asombroso musical con animación cuadro por cuadro”, según informan desde el servicio de Netflix. El largometraje tiene una duración de casi dos horas y continúa disponible en la plataforma de streaming.

