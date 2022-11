Quienes viven solos saben que de un momento a otro las finanzas se pueden complicar y el dinero no alcanza para pagar el alquiler, alimentos y demás gustos. Esto es lo que le pasó a Summer Erica, una joven inglesa cuya vida dio tremendo giro al conocer a su novio Biggs, con quien se mudó. Ahora, a sus 27 años, tiene una vida de lujos, no necesita trabajar más y no hay nada que la haga más feliz que ponerse la bata, jugar con su perro Prince y ver Netflix todo el día. Aquí la historia de esta influencer que acapara la atención del mundo por sus publicaciones desde Glasgow, Escocia.

Cuando empezaron la relación, el hombre que ahora tiene 30 años y es un ex concursante de Love Island de Glasgow se ofreció a cuidarla y ofrecerle todo lo que se merecía, pues este hombre tiene un trabajo a tiempo completo que le deja muy buenos ingresos administrando propiedades por todo el mundo, por lo que la exmaestra tiene horas sufiencientes en el día para dedicarse a su cuenta de TikTok o YouTube en donde comparte consejos de moda y estilo de vida.

El camino a una vida de lujos

“Es el sueño de toda chica (…) Biggs y yo teníamos una relación a larga distancia. Mi alquiler era muy alto y tenía problemas en el trabajo, por lo que él se ofreció a cuidarme (...) Todo lo que tenía que hacer era mudarme a Escocia y nunca más tendría que preocuparme por el dinero o el estrés. Me mudé con él en junio de 2022 y no me arrepiento””, contó en entrevista a The Sun.

De esta manera, ella empezó una vida de lujos sin tener que preocuparse por las cuentas o pagar el alquiler. “Odio ser adulta. Sé que lo tengo fácil, pero no soy una princesa mimada. Odiaría renunciar a esta vida. Si tuviera que volver a trabajar, lo haría, pero ¿por qué habría de hacerlo si no lo necesito?”, aseguró quien se desempeñaba como maestra de una escuela primaria.

Summer Erica es enfática al afirmar que “no tengo idea” de cuánto gana su novio Biggs o cuánto invierte en el hogar, pero tiene en claro que “es su trabajo pagar la cuenta cada vez que salimos juntos. Desde que somos pareja lo he invitado una vez”.

La influencer que causa furor en redes sociales

Tal como demuestra en su cuenta en TikTok @sumerica, ella no pasa todo su día limpiando o cocinando, sino que disfruta viendo películas o series. “Lo que más me gusta de ser una novia que se queda en casa es poder hacer lo que me gusta cuando quiero. Me encanta leer y pasar horas en el salón haciéndome las uñas”, indicó en la entrevista cuando le preguntaron por si se siente aburrida en casa.

¿Qué hace durante el día? Pues reveló que su jornada “comienza alrededor de las 7 am. Mientras Biggs se ducha, le preparo el desayuno. Una vez que se ha ido, tengo mi comida y ordeno la mayor parte del día. Podría hacer un viaje de B&M para comprar artículos de limpieza antes de llevar a nuestro perro Prince a dar un paseo. Si hay tiempo, hago algunas compras en línea y creo un video de compras de moda en YouTube”. Además, “lavo y plancho” toda la ropa de su novio pues “lo prefiero de esta manera”.

Y es que este canal oficial donde da consejos de maquillaje le genera un ingreso de 556 dólares al mes, dinero que invierte en sus gustos, entre los que destacan comprarse ropa, cosméticos y tratamientos de belleza.

