Tiene 31 años, es de Florida (Estados Unidos) y su estilo de vida ha llamado la atención en las redes sociales. Hablamos de Nikita Crump, la mujer que se mudó a su auto (un Honda Civic 2012) para no pagar alquiler. ¿Quiere saber más sobre ella? Si tu respuesta es un “sí”, esta nota es para ti.

En diálogo con Metro, la protagonista de esta historia recalcó que tomó la decisión de mudarse a su vehículo en 2019, después de haber luchado bastante para llegar bien económicamente a fin de mes durante varios meses.

Y es que, en ese entonces, ganaba 1300 dólares al mes y gastaba 1200 en alquiler y facturas, sin incluir el tema de alimentos. Justamente, debido a que no le alcanzaba el dinero, se veía obligada a saltarse comidas y a ingerir cosas “poco saludables”. Toda esa situación fue “realmente estresante y deprimente” para ella.

Hizo lo impensado

Tras evaluarlo bien, se animó a hacer lo impensado. “Opté por recortar mi mayor gasto, que eran los servicios públicos y el alquiler, y quería ver cuánto tiempo podía durar. No he mirado atrás. Una vez que me mudé a mi auto, mi vida mejoró drásticamente”, sostuvo.

“Claro, tiene sus desafíos día a día, pero pasé de ser una persona deprimida y arruinada en 2019 a una persona próspera y activa en 2020. La estabilidad financiera simplemente cambió todo para mí y también me hizo ver lo triste y afectada que estaba en retrospectiva”, añadió.

Mira aquí la foto viral

La mujer acabó renunciando a los trabajos que tenía en 2020 y 2021. Todo para convertirse en creadora de contenido. Precisamente, en su cuenta de Instagram (@nikitacrump) tiene más de 123 mil seguidores, mientras que en su canal de YouTube (Nikita Crump) posee más de 75 mil suscriptores. En ambas redes sociales, a través de fotos y videos virales, explica cómo ha sido su experiencia de vivir en su vehículo.

Mira aquí el video viral número 1

Viviendo en su auto

Como no tiene ningún mueble en su auto, Nikita optó por colocar una bandeja en su volante para las comidas, siempre de acuerdo a la citada fuente. Solo cuando tiene ganas de cocinar algo saludable, va hacia la casa de su amiga para utilizar sus electrodomésticos.

También es necesario mencionar que, en el maletero de su vehículo, ella separa todas sus cosas en cuatro compartimientos de almacenamiento: aparatos electrónicos, artículos de baño, elementos importantes para el exterior y una tina de basura/miscelánea.

Cuando tiene ganas de ir al baño, acude a un establecimiento público. Sobre el tema de ducharse, agarra sus artículos de aseo y se dirige a un gimnasio abierto las 24 horas. Para mantenerse a salvo, todas las noches va a un vecindario cercano con un ambiente familiar.

El precio del combustible

A pesar de que el precio del combustible ha aumentado en todo el mundo, ella asegura que todo sigue siendo más barato en comparación al hecho de tener que pagar alquiler y facturas. “Realmente no puedo imaginarme desperdiciando dinero en el alquiler de nuevo”, recalcó.

Nikita Crump ha pasado los últimos tres años viviendo en su auto. A raíz de ello, ya es financieramente estable. Tanto así que el año pasado pudo hacer el pago inicial de una van, luego de haber ahorrado 25 mil dólares. Justamente, en uno de los tantos videos virales que ha difundido en YouTube, habla sobre esa compra. Su estilo de vida ha generado opiniones divididas en los usuarios. Algunos consideran que es genial todo lo que ha hecho, pero otros solo se dedican a criticarla. A pesar de todo ello, la mujer es feliz.

Mira aquí el video viral número 2

Síguenos en nuestras redes sociales: