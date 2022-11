Una travesura que ha generado carcajadas en muchas personas. Noah Ley tiene apenas 9 años y es de Newport, Gales del Sur. Este pequeño ha causado impacto en Facebook y otras redes sociales porque se hizo pasar por su mamá (Janine) para decirle a su papá (Kevyn) que compre una perrita. Los detalles de su accionar te los daremos a conocer en esta nota.

The Mirror informó que Kevyn llamó a su esposa la mañana del domingo 6 de noviembre y le contó que una cachorrita de 8 semanas estaba disponible para tener un nuevo hogar. Janine quería tiempo para pensarlo. No planeaba tomar una decisión apresurada.

Sin embargo, su pequeño hijo, al enterarse de la situación, tomó la decisión por ella. “No debería haberle dicho nada a Noah, pero le dije: ‘No vas a creer lo que acaba de decir papá. Me preguntó si queremos otro cachorro’”, manifestó la mujer, siempre de acuerdo a la citada fuente.

El momento en que Noah agarró el celular de su madre

“Le escribí un mensaje a Kev diciendo: ‘Noah quiere otro perro’”, agregó. Su esposo, tras leer ese mensaje, preguntó qué pensaban sus otros hijos (Ethan de 15 años y Nellie de 3). “Ahí es cuando me paro, estaba en la habitación, pero estaba ocupada limpiando, así que dejé el teléfono a un lado. Noah inmediatamente se metió en mi teléfono. Lo usa bastante para jugar y mirar Instagram, y obviamente se fue a WhatsApp”, contó Janine.

Mira aquí una foto viral de la familia

En esta imagen se aprecia a Noah Ley con sus padres Janine y Kevyn, y sus hermanos Ethan y Nellie. (Foto: Janine Ley / Facebook)

En ese entonces, el pequeño continuó la conversación haciéndose pasar por su madre. Él usó palabras como “cariño” y “amor” para que su padre creyera que estaba hablando con su esposa. “No me di cuenta hasta la 1 p. m. de que Noah se había apoderado de mi teléfono y de que íbamos a tener un perro nuevo”, recalcó la progenitora.

La reacción del niño al ser descubierto por su madre

“Dije: ‘Noah, ¿por qué has estado enviando mensajes de texto a papá?’”, añadió la mujer, quien luego señaló que el menor sonrió y expresó: “Realmente quiero a la cachorra, aunque mamá, por favor, ¿podemos tenerla?”.

Janine, eventualmente, le contó a Kevyn que Noah se había hecho pasar por ella. Es ahí donde el hombre le recalcó que como todo fue creíble, había hecho el trato para que la mascota se una a la familia. Es así como la cachorrita Lulu llegó al día siguiente a casa y conoció al otro perro de la vivienda, Jet, un cocker spaniel de 18 meses.

¿Cómo actuará el padre para asegurarse de estar hablando con su esposa?

El padre creyó firmemente que había conversado con su esposa. “Estaba en el trabajo y, por la forma en que lo dijo, pensé: ‘Entonces es ella’. Él me tenía. Tenía muchos besos en sus mensajes. Pensé: ‘Dios mío, ella está siendo amable conmigo para variar’. Cuando finalmente me di cuenta de que era Noah, probablemente lo maldije. Solo pensé: ‘Me ha tenido’. Le dije a Janine: ‘Pensé que eras tú, me ha hecho bien allí’”, indicó. A raíz de lo sucedido, el hombre sostuvo que, en el futuro, para asegurarse de que está hablando con Janine, la llamará o usará una palabra clave con ella.

Síguenos en nuestras redes sociales: