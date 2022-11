Faye (@_fayeab) es una madre, aparentemente de Reino Unido, que ha robado la atención de muchos usuarios de TikTok por dejar que su hija de 3 años se pinte el cabello. En un video viral que compartió, se puede apreciar el momento en que ambas acuden a un salón de belleza para que la menor cambie de look.

La pequeña estaba muy emocionada, pues al fin iba a tener los mechones de color rosa que tanto quería. Solo cuando fue llevada al fregadero para que le lavaran el cabello, se mostró un poco preocupada, pues no entendía muy bien la situación.

Mientras ella estaba recostada, su madre le dijo: “¡Ah! ¡Es rosa!”. Al escucharle, la menor se calmó y luego estuvo esperando que secara su cabello sin problemas. Eventualmente, al ver el resultado final, la niña se puso muy contenta. Tenía una sonrisa de oreja a oreja.

Mira aquí el video viral

“¿Te gusta? ¿Te encanta?”, preguntó después Faye, según The US Sun. “¡Sí!”, respondió inmeditamente la pequeña. El video ya tiene más de 37 mil reproducciones en TikTok. “Por favor, no negatividad. Solo estoy dejando que mi hija de 3 años viva su mejor vida”, colocó la progenitora como descripción de su publicación.

De acuerdo a la citada fuente, una gran cantidad de usuarios vio con buenos ojos el accionar de la mujer. “Ver a nuestra generación de padres criar a sus hijos está curando lentamente mi niño interior”, “mi madre le permitía a su estilista usar cualquier decolorante sobrante en mí para algunos toques de luz cuando era niña, esos recuerdos con ella son los que nunca olvidaré”, “ese vínculo es increíble y pareces una madre increíble para tu hija”, comentaron varios internautas.

¿Pueden los niños teñirse el cabello?

De acuerdo a la periodista Estefanía Esteban, que escribió una nota para la página web guiainfantil.com, “los dermatólogos recomiendan no utilizar tintes permanentes ni decolorar el pelo de los niños antes de los 16 años. Sin embargo, sí se pueden utilizar sin problemas tintes temporales de origen vegetal”.

Síguenos en nuestras redes sociales: