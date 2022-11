Desde hace un tiempo, en TikTok circulan videos donde diversos influencers proponen retos a personas desconocidas. Precisamente, Carlos Álvarez Islas, que tiene su cuenta llamada ‘Islas Vlogs’ (@islasvlogs_), salió a las calles de México para consultar a los transeúntes si se atreverían a tatuarse el nombre de Kunno a cambio de dinero. Al cabo de un tiempo, se topó con un chico que aceptó el desafío solo para ganar 30 dólares.

¿Quién es Kunno?

Antes de profundizar más sobre lo sucedido, creemos necesario informar quién es Kunno, si es que no sabes quién es. En una nota publicada en 2021, indicamos que “es una celebridad de internet mexicana que alcanzó la fama en 2020 a través de TikTok. En la aplicación, el joven de extravagante estilo creó la tendencia ‘Kunno Caminata’, causando que millones de usuarios, incluidos artistas de talla internacional, repliquen su forma de ‘caminar’ al son del tema ‘4K’”.

Habiéndote recalcado ello, regresemos a lo ocurrido recientemente. Carlos Álvarez Islas (‘Islas Vlogs’), de acuerdo al video viral que difundió en la mencionada plataforma, comenzó preguntando a una chica si se tatuaría el nombre de Kunno a cambio de 100 pesos mexicanos. Ella, sin pensarlo, dijo que no.

Mira aquí el video viral

Eventualmente, el influencer, consultó a un muchacho si es que sería capaz de hacerlo, pero esta vez a cambio de 200 pesos. Este, de igual manera, se negó a cumplir el reto, por lo que Carlos siguió aumentando la cifra hasta que llegara la persona que decida realizarse el tatuaje.

El joven decidió tatuarse en el hombro izquierdo

Cuando parecía que nadie se atrevería a hacerlo, apareció un joven que aceptó tatuarse el nombre de Kunno a cambio de 600 pesos mexicanos, que equivalen a 30 dólares. El influencer dejó que él eligiera dónde quería tener el tatuaje y el chico decidió que esté en su hombro izquierdo.

Tras entregarle el dinero acordado, Carlos le consultó: “¿Crees que te regañe tu jefita?”. Inmediatamente, el chico contestó: “No, no lo conoce”. Tras esa respuesta, el influencer hizo un pedido a sus seguidores: “No etiqueten a su mamá, por favor. No le pasen el video a su mamá”. Varios internautas aún no salen de su asombro por la decisión que tomó el joven.

