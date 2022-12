Tras sospechar que su novio le era infiel, una mujer de Colombia decidió contratar los servicios de un investigador privado para que siguiera todos sus pasos. Lo que no esperaba descubrir era que el sujeto la engañaba con su propia hermana.

En conversación con el medio Telemundo, la joven afectada, quien prefirió ocultar su identidad, reveló que sus sospechas comenzaron cuando su novio cambió de la noche a la mañana. “Ya no era detallista y llegaba tarde, lo que nunca hacía”, recordó.

Por su parte, el investigador privado, David Espitia Henao, explicó que el modificar sus rutinas fue lo que terminó delatando al infiel. “Él trabajaba en un gimnasio y de repente empezó a cambiar de gimnasios. Entonces, iba a dar sus clases y sus rutinas en distintos lugares”, indicó.

“Ahí es donde ella empieza a sospechar”, agregó, refiriéndose a su clienta “porque en algunos momentos ella decía ‘si trabaja más, por qué llega con menos dinero’”.

Fueron necesarios unos cuantos días para captar al hombre junto a otra mujer. En un video, se les puede ver abrazados y besándose al interior de un restaurante. Posteriormente, ingresan a un hotel.

Foto: Telemundo / captura

“Me dolió en el alma”

Cuando la víctima del engaño vio las imágenes, no pudo evitar quedar en shock. “Ese fue el momento que más me impactó, me dolió en el alma. Vi la cara de la mujer y era mi hermana”, señaló.

Según el detective, la relación habría iniciado cuando la hermana de la afectada llegó a Bogotá en medio de una complicada situación económica. Tras ayudarla con el pago de una vivienda cercana a su casa, la mujer habría contactado a su novio, empezando así un vínculo amoroso.

Finalmente, se dio a conocer que la pareja lleva tres meses de duración y que ahora viven juntos. La afectada, por otra parte, se mudó a otra ciudad debido al dolor sufrido.