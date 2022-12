Una joven de Estados Unidos se volvió viral al revelar cómo logró salvarse de un intento de robo. Su testimonio, difundido vía TikTok, acumula millones de reproducciones y toda clase de reacciones.

Madi B Webb (@madibwebb), modelo de Los Ángeles con más de 2.3 millones de seguidores, empezó contando que el incidente se produjo después de que saliera de casa para recoger un moderno teléfono que le había llegado por correspondencia.

Mientras se hallaba en la puerta de su vivienda con el paquete en la mano, fue interceptada por un supuesto ladrón. “Estaba agarrando la caja y este tipo se acercó a mí, me la iba a robar. Me preguntó (de malos modos): ‘¿Qué hay adentro de la caja?’”, recordó la joven.

Rápidamente, respondió con lo primero que se le vino a la mente. “Le aseguré: ‘Son las cenizas de mi madre’. ¿Cómo se me habrá ocurrido decirle eso?”, indicó.

En aquel momento, la tiktoker se encontraba llorando por una cuestión personal que no tenía nada que ver con la situación. “Él no me respondió nada, se lo veía super confundido. Yo inmediatamente empecé a caminar y me metí de nuevo en mi departamento”. agregó.

Ante el revuelo causado por el primer video, Madi publicó un nuevo clip en donde asegura que su mamá está viva. “Ella está bien, gracias a Dios. Le ofrezco mis disculpas al universo por haber dicho una cosa así”, señaló. “No puedo creer que me haya sucedido esto”.

Mira aquí el video viral

Su testimonio generó miles de reacciones

Su relato obtuvo más de 12 millones de reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones.

“TAL VEZ, SÓLO TAL VEZ, tu respuesta le hizo pensar al ladrón en no volver a intentar robar a nadie”, comentó una persona. “Chica, hiciste un buen trabajo. El Universo te da un permiso para mentir en estos casos”, dijo otra. “Si el ladrón pensaba que Amazon envía cenizas por correo entonces no era el más inteligente”, escribió un tercer usuario.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es una grabación que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.