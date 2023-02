Mónica Ruiz es una mujer mexicana que dejó su país natal para migrar a Texas, Estados Unidos, donde se dedica a la limpieza de casas. Luego de varios años de esfuerzo, pudo crear su propia empresa y, aunque se divierte durante sus labores, asegura que ha tenido que enfrentar uno que otro obstáculo.

Mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, @moniruiz78 reveló que las largas jornadas de trabajo que ha tenido durante las últimas semanas le han dejado cortes en las manos. Asimismo, tiene moretones en las piernas producto de los golpes que accidentalmente se da.

Aunque se siente agradecida por tener mucho trabajo, al punto de necesitar contratar más personal, indicó que aún no se acostumbra a la idea de estar ocupada prácticamente las 24 horas del día.

“Ando desorientada porque como me empezó a llegar mucho trabajito, hasta necesito ya otra trabajadora. Es algo nuevo para mí tener mucho trabajo. Nadie nace siendo encargada y aprendiendo todo. Lo vas aprendiendo en el camino”, explicó.

Los desafíos que enfrentan quienes dirigen su propio negocio

Asimismo, señaló que, al ser dueña y encargada de su propia empresa, muchas veces se olvida de ella misma. “Estamos trabajando en la mente todo el tiempo. Qué casa sigue, qué vamos a hacer, qué necesito comprar, los horarios, cobrar, pagar. Por eso estoy toda descuidada y golpeada”, admitió.

Por ello, hizo hincapié en la importancia de descansar y recomendó hacer lo mismo a quienes pasen por una situación similar a la de ella. “Tengo que calmarme porque si yo no estoy serena, no voy a hacer las cosas bien y se me va a dificultar estar organizada”, agregó.

Su relato obtuvo miles de reproducciones y los internautas la felicitaron por ser un caso de éxito en la nación norteamericana.

“El crecer tiene un precio, es una curva de aprendizaje que vas a conquistar en el nombre de Dios”; “Lo que me encanta es que no pierdes tu sentido del humor. Tú siempre con una sonrisa”; “Felicidades, estoy aprendiendo mucho de ti, voy a empezar a trabajar por mi misma ojalá me funcione”, escribieron las personas.

