Las misas suelen ser un tanto aburridas para muchas personas, pero en Colombia un sacerdote encontró el método para convertirla más amena: recurrir a los vallenatos. El padre cantó una canción de Silvestre Dangond y el video se volvió viral.

El curioso hecho tuvo lugar en una parroquia de Valledupar, ciudad al norte de Colombia, y fue captado por uno de los fieles presentes. De acuerdo con el video, publicado en TikTok por la cuenta @origenvalledupar, el padre de nombre Luis Alfredo entona ‘Mi propia historia’, vallenato de Silvestre Danond y Juancho De la Espriella, en medio de una misa.

“Sacerdote canta una canción de Silvestre en medio de una misa”, escribió la cuenta en la descripción del video.

Pese a que el padre modificó algunas palabras para que tengan relación con la fe, los feligreses acompañaron el canto con sus voces y aplausos. Un saxofonista estuvo presente en la ceremonia.

“Por eso, yo soy el amigo de siempre, para ti, y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. Yo no le hago dos caras a ninguno, por eso la gente cree en mí, y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor”, cantó el padre.

Mira aquí el video viral

Cura divide a usuarios

El video se hizo viral y superó las 100 mil visualizaciones en poco tiempo. Muchos usuarios destacaron el método empleado por el padre y hasta aseguraron que irían con todo gusto a misa. “Así no falto ni un domingo a la misa”, “Felicito a este señor sacerdote que tiene buena personalidad y así llegar a sus feligreses”, “Una de las muchas maneras de agradar a Dios”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros usuarios no vieron con buenos ojos que el sacerdote interprete vallenatos en pena misa.

“En vez de agua bendita, echan aguardiente”, “Eso no es una misa”, “Parranda santa”, consideraron los cibernautas en contra de este recurso.

Lo que empezó como una 'broma inofensiva' terminó siendo un video viral altamente visto en Estados Unidos. Si hay algo que caracteriza a los restaurantes de Cracker Barrel son los cuadros y adornos. Fue así que un par de clientas decidió 'cambiar' las cosas y "agregarle a la decoración" una foto en blanco y negro de ellas vestidas de granjeras. Darcy subió a su TikTok @gash.79 el clip donde se les ve sacar la imagen en un marco negro y ponerla en la repisa de la chimenea. "Esto es lo mejor que he visto", "¡Este es el tipo de broma que puedo respaldar! Tan lindo y saludable y nadie sale lastimado", escribieron los usuarios en comentarios. En otro video de seguimiento, la tiktoker confirmó que su foto sigue en el local.