Channon Rose ha causado tremenda polémica en TikTok al realizar una confesión que no ha sido indiferente para nadie: asegurar que ni ella ni su familia usan papel higiénico en el baño, reemplazándolo por lo que han catalogado como “paños familiares” reutilizables, lo cual le valió hacerse viral de inmediato.

La mujer oriunda de Colorado, Estados Unidos, no tiene reparos en afirmar que el papel higiénico es “asqueroso”, al punto que tiene arcadas mientras explica el porqué de su decisión, así como explicar su preferencia por la tela reutilizable la cual lavan en un bidé para luego secarse con la misma.

“El agua y la tela limpian mucho mejor”, dijo en el video de poco más de 2 minutos publicado en su canal @channonrose1, añadiendo que crean su propia tela cortando paños y remendando los bordes, los cuales, dice, son sumamente cómodos al frotarse en la piel. Pero, esto no es todo, pues usa paños reutilizables para sonarse la nariz.

Mira aquí el video viral

Da papel higiénico a sus invitados

Si te preguntas cómo hacen para limpiar las prendas usadas para su higiene, la respuesta es simple: colocar toda la ropa junta: “no uso copas menstruales porque tengo endometriosis y me causa mucho dolor. Cambié a toallas sanitarias menstruales reutilizables, noté muchos menos calambres y me ahorró mucho dinero”.

El video viral ha sorprendido para bien y para mal a miles, no dejando pasar la ocasión para dejar sus opiniones en la caja de comentarios, uno de estos pregunto si ofrecían papel higiénico a los invitados, a lo que Channon respondió: “sí, siempre tenemos papel higiénico regular para los invitados. Tengo todo desechable para los invitados, simplemente, no lo usamos personalmente”.