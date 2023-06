En ocasiones, el micrófono abierto en programas en vivo suele jugar una mala pasada a los periodistas y eso fue lo que ocurrió con la conductora española Susanna Griso. Poco después de darle el pase una reportera para que haga un enlace desde exteriores soltó un polémico comentario y el video se volvió viral en las redes sociales. Ante la ola de críticas, la cadena dio su propia versión de lo sucedido.

Este hecho se produjo en la mañana del último jueves, durante el programa ‘Espejo Público’, que conduce la periodista catalana Susanna Griso en Antena 3. De acuerdo con parte del clip compartido por los usuarios de las redes sociales, la conductora le dio el pase a la reportera Marina García Álvarez para que recoja el testimonio de un joven que quedó encerrado en una cafetería minutos antes de dar su examen.

En el momento que reportera entrevistaba al muchacho, Griso soltó un comentario llamativo que se escuchó en plena transmisión. En el estudio habían olvidado apagar el micrófono, por lo que el mensaje se escuchó claramente.

“A mí perdonadme, o sea, esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla”, se le escuchó decir.

La sorpresa de la reportera fue evidente y Griso, al darse cuenta de lo sucedido, se detuvo.

Cabe indicar que antes de este comentario polémico, la conductora había mencionado el nombre de la reportera, una prueba de que sí la conoce.

“Bueno, quiero, Marina, que nos presentes ya a Erik, que estás con él en León”, le dijo Griso a la joven.

Mira aquí el video viral

Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto pic.twitter.com/RsVmfFcFFe — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) June 29, 2023

Ola de críticas

El comentario de la conductora de televisión se volvió viral en las redes sociales y los usuarios dieron por hecho que fueron dirigidos para la reportera.

“Lo siento por la chica, pero me alegro que sea vea el lado verdadero de Susanna”, “Debería pedirle disculpas públicamente”, “Un aplauso para la chica que sigue con una sonrisa”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Antena 3 justificó las palabras de Griso aludiendo que fue sacado de contexto. En declaraciones a El Mundo, la cadena aseguró que la catalana no se estaba refiriendo a Marina García, sino a otra persona.

“Es habitual en estos programas hablar con control o con realización para adelantar temas que se van a tratar después”, indicaron voceros al medio en mención.