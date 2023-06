A veces, uno actúa bien, pero no recibe la ‘paga’ que merece. Así se resume el caso de un taxista originario de Ciudad de México (según nmas.com.mx), cuyo usuario de TikTok es @richy_mx_. Él, en dicha red social, dio a conocer que devolvió el celular olvidado de una pasajera. A pesar de esa acción, fue regañado por ella.

De acuerdo al video viral que subió el conductor, este trabaja para DiDi, una compañía de transporte. A través del aplicativo de la empresa, él aceptó movilizar a una mujer. Todo estaba bien hasta que ella se bajó del vehículo sin llevarse su teléfono.

Como el taxista dentro del auto tiene una cámara que siempre está grabando todo, posee el registro del momento en que esa pasajera llamó al celular para informarle que había olvidado el aparato. Justamente, en el clip se puede apreciar que él le explicó que se lo iba a devolver, pero que primero tenía que culminar una carrera.

La mujer aceptó, pero luego se desesperó y por eso llamó nuevamente al celular para recalcarle al taxista que se estaba demorando mucho. Es ahí donde el conductor le volvió a decir que estaba trabajando. “Ya voy a terminar el viaje y voy para allá, ¿vale? Por favor”, le dijo.

Mira aquí el video viral

Al cabo de un tiempo, el taxista finalmente llegó al lugar donde se encontraba la pasajera. En ese entonces recién se reveló que el nombre de ella es Mariana. “Pensé que ya no me lo ibas a traer”, manifestó la chica apenas agarró el celular.

“Ahora por tu culpa voy a llegar tarde a mi trabajo”, indicó después. “Tu responsabilidad traérmelo luego de que te diste cuenta”, agregó la mujer. “¿Yo tengo que cuidar tus cosas?”, consultó después el conductor, que estaba fastidiado por toda la situación.

La mujer reportó al taxista

“Ahora, ni modo, te voy a tener que reportar”, fue lo último que dijo Mariana antes de alejarse del auto. Esas palabras molestaron bastante al taxista, que no tuvo de otra que marcharse del lugar. “Qué nefasta situación. Que eso no cambie tu honestidad y calidad de servicio”, “por eso no se devuelve lo que te encuentras”, “le hubiera dicho ‘repórtame’ y no le daba el teléfono. Ni que fuera una niña para que le cuidarás el teléfono” y “por eso mejor déjalo en objetos perdidos y ya que ellos vayan a recoger sus pertenencias”, son algunos de los tantos comentarios que se encuentran en la publicación de TikTok.

