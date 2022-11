Descubrir una infidelidad es uno de los eventos más traumáticos en la vida de cualquiera de nosotros, pero hay diversas maneras de afrontar un momento como este: tal fue el caso de una joven de los Estados Unidos quien expuso y enfrentó en TikTok a su pareja tras comprobar que salía con otra mujer.

Confrontando al traidor

Emma (@emstaffon) no dejó que el dolor la aflija y la tenga llorando en su cuarto, tomó al toro por las astas y grabó al sujeto para sacar su respuesta del por qué no le fue leal: “señoras, esto les va a gustar”, dice la mujer mirando fijamente a la cámara, pero con evidentes manchas de rímel debajo de los ojos, signo del difícil momento que está atravesando.

Se acerca al hombre y sin previo aviso lanza una pregunta mordaz: “¿quién es Jenna? ¿quién es Jenna? ¿de Bowling Green?” insiste con la pregunta mientras sube las escaleras. El sujeto, impresionado por lo que estaba presenciando tan solo atina a decir: “¿qué hiciste con ella?”, Emma vuelve a preguntar: “no, no, ella me envió todo hoy ¿qué pasó? ¿quieres decirme?”, lo que recibe un esquivo: “no, no lo haré”, pero, con sarcasmo la joven replica: “claro que no, apuesto que no. Bueno ¿me dirás qué pasó?”.

Mira aquí el video

Proyecto de vida frustrado

En un video de respuesta, la tiktoker responde a un seguidor quien se mostró preocupado por ella, a lo que confesó que el muchacho fue su primer novio en la secundaria, que tenían proyectos de vida juntos, que estaban ahorrando dinero para comprar una casa y hasta pensando en los perros que tendrían en su futuro hogar.

“Los días tienen altibajos recientemente. Pasaron muchas cosas a la vez, el apoyo en esta plataforma (TikTok) ha sido monumental para mi crecimiento, difundiendo nada más que amor”, se lee en la leyenda del video respuesta.

Mira aquí el video viral

En el mismo clip, Emma reveló algo muy perturbador, que la infidelidad tuvo lugar días antes de que ella tuviera que ir a la corte a testificar contra sus “violadores”.

En una de sus últimas publicaciones, la tiktoker nos cuenta que su compañera de trabajo también se enteró que su novio la engañó, precisamente, el mismo día que ella. Para poner un toque de humor, las dos bailan ante la terrible noticia.