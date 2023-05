Es bien sabido que Excel es un programa que sirve para obtener información a partir de grandes cantidades de datos. Además, sirve para realizar cálculos sencillos y hacer seguimiento de casi cualquier tipo de información.

Sin embargo, hay quienes utilizan esta herramienta para otros fines, como el que contó recientemente una mujer de México en su cuenta de TikTok.

Sam Florari, identificada en la mencionada red social como @samflorari3, explicó cómo descubrió que su expareja tenía un archivo de Excel en donde “la calificaba como esposa”.

Según contó, un día necesitaba utilizar una computadora con urgencia y la única que tenía a la mano era la laptop de su entonces pareja. Este accedió y, mientras trabajaba, encontró un archivo con su nombre.

“Tomé la computadora y empecé a hacer lo que debía hacer, entonces yo guardo el archivo en ‘mis documentos’, abro ‘mis documentos’ para ver el archivo y en eso veo que hay una carpeta con mi nombre y abajo una carpeta con el nombre de otra mujer”, recordó.

La usuaria explicó que, tras abrir el documento, encontró una lista de actividades en donde le daban puntos por realizar determinadas actividades.

“En ese excel voy viendo y tenía título con mi nombre completa y decía: cocinando, lavando, planchando, temerosa de dios, en la cama, como madre... eran como unos 20 rubros y venían 3 columnas que decían: mala, regular y buena. Entonces él daba calificaciones y según la calificación que ponía se pintaba de color verde, amarillo o rojo”, indicó la mujer.

“La neta me sacó de pedo, abro el archivo para ver el de la otra mujer y lo mismo, era de su exnovia. Por lo menos yo salía mejor que ella, me saqué como un ocho”, agregó.

La historia no culmina allí, pues Sam asegura que decidió confrontar a su entonces pareja: “le dije ‘Te voy a pedir una disculpa por violar tu privacidad, pero encontré este archivo, lo abrí y vi lo que hiciste. La neta se me hace bien jalado de los pelos. Al tipo se le caían los calzones de la vergüenza, no sabía ni qué decirme: ‘Perdóname porque yo así puedo poner en frío todos mis pensamientos y no sé que’, la neta es que sí está bien zafado hacer eso. Quién raquea en un excel a su mujer”.

Relato viral de mujer a la que calificaron como esposa en un archivo de Excel

El relato de Florari se viralizó con más de un millón y medio de reproducciones y, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

“Seguro era un ingeniero o un analista de riesgos”; “No veo que tiene de malo, todo hacemos eso, no en Excel pero lo hacemos”; “La neta si es buena idea, solo que debería de ser de ambas partes y de ahí se podría ver en qué pueden mejorar ambos”; “Ah caray, tengo que cambiarle el nombre al Excel”, escribieron las personas.

La mujer, quien actualmente ya tiene otra relación, recuerda el hecho con humor y, ante las dudas, confirmó que su exesposo era ingeniero.

¿Qué se puede hacer en Excel?

El buen conocimiento de Excel le abre las puertas a cualquier persona o negocio a simplificar sus tareas. Algunos de los beneficios de usar esta herramienta son:

Registrar bases de datos.

Realizar gráficas de datos y tablas dinámicas.

Hacer cálculos matemáticos.

Calcular presupuestos.

Realizar informes contables.