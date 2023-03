Ella es una mujer del Reino Unido que, a través de la cuenta oficial de TikTok de su tienda de ropa online (@ellsbellesboutiquexx), decidió dar a conocer una experiencia que vivió hace años atrás. Resulta que la chica descubrió que su novio le fue infiel con su amiga e hizo lo inesperado para vengarse.

De acuerdo al video viral que difundió en la mencionada red social, Ella tenía 15 años cuando todo eso pasó, pero su amiga de aquel entonces, a quien nombró Millie, tenía 16. Justamente, como la madre de esta chica iba a estar fuera de su casa un fin de semana y faltaba poco para el Día de San Valentín, acordaron realizar una fiesta.

“Invitamos a un montón de gente de nuestra escuela y asistieron muchos chicos, incluidos nuestros novios. ¡Iba a ser muy divertido!”, expresó la protagonista de esta historia, quien luego contó que, cuando todo se hizo un poco más tarde, no pudo encontrar por un momento a su pareja ni a su amiga.

“Di la vuelta a la casa y comencé a echar un vistazo a través de las habitaciones. En una de las habitaciones en las que entré, ¡entré y allí estaban los dos! Ella estaba sentada en su regazo en la cama y se estaban besando”, aseguró.

Mira aquí el video viral

“Mi pequeño corazón de 15 años se rompió. Literalmente pensé que era el fin del mundo. Nunca había estado tan triste en mi vida, simplemente no podía creerlo. Yo estaba como: ‘Eres tan idiota. ¿Cómo pudiste hacerme esto?’. Me eché a llorar y llamé a mi mamá para que viniera a buscarme. Estaba tan enojado. Estaba pensando: ‘¿Cómo podría vengarme?’. ¡Necesito vengarme de esta persona porque esto no es justo!”, dijo después.

Luego se acordó que él se había comprado un abrigo nuevo y que estaba orgulloso de tenerlo. Entonces consideró que era una buena idea hacerle algo a esa prenda. Al inicio pensó en atornillar el abrigo, pero eventualmente decidió solo orinar encima de él.

Está orgullosa de lo que hizo

“¡Le deshierbé todo el abrigo! Cuando lo pienso ahora, es tan asqueroso, pero en ese momento pensé que era gracioso y que me odiaría por eso. Estuve allí, estaba orinando por todas partes, y en ese momento mi madre estaba allí para recogerme. Salí corriendo de la casa y nunca más volví a hablar con él. Estoy muy orgullosa de mí misma por hacerlo. Si alguno de ustedes está buscando cómo vengarse, entonces esa es la mejor manera de hacerlo”, sentenció Ella en su video viral de TikTok.

