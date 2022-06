Una mujer llamada Haley (de acuerdo a The Sun), que al parecer es de Estados Unidos, ha vivido hace poco una singular experiencia que ha impactado en las redes sociales. Ella conoció a un hombre por Tinder, quedó en salir con él y, tras estar en el baño de la casa del sujeto, descubrió que este era casado. A raíz de ello, la protagonista de esta historia optó por confesárselo a su esposa.

Según reveló la mujer en un video que publicó en su cuenta de TikTok (@inkedhaley), ambos tuvieron sexo en la mencionada vivienda. Justamente, luego de la intimidad, ella le preguntó si podía usar el baño. Él dudó antes de decirle que sí.

En dicha habitación de la casa, Haley se dio cuenta que el hombre tenía una relación sentimental con otra mujer por las cosas que había. Cuando se animó a preguntarle sobre ello, este le confesó que era casado. “Yo estaba como: ‘¿Estás bromeando?’. Me sentí tan enojada porque esa no soy yo”, contó. Tras retirarse de la vivienda, esa misma noche el infiel le mandó un mensaje de texto pidiéndole que no dijera nada.

Muchos usuarios le recalcaron a Haley que debía confesárselo a la esposa. Ella se dio cuenta que eso era lo correcto y optó por hacerlo. Se armó de valor y un día fue a la casa para hablar con ella. Mientras le decía todo, tenía una cámara encendida que grababa el momento.

“Hola, lo siento mucho, esto es un poco raro para mí”, manifestó al inicio. “En realidad solo vengo a hablar contigo, mi nombre es Haley. Y en realidad estuve aquí la otra noche con alguien llamado Peter”, agregó.

“¿Peter? ¿Mi esposo?”, contestó la mujer. “¿Qué ha pasado? ¿Cómo puedo ayudarte?”, preguntó después. En ese momento, Haley le confesó que lo había conocido en Tinder y que ambos tuvieron sexo.

La esposa, al inicio, no podía creer lo que le decía. “Tengo la sensación de que debería haber sucedido en algún momento, para ser honesto contigo, pero ahora estoy sorprendida”, indicó segundos después. Luego pidió a alguien de la casa que le trajera un vaso de agua, pues no se sentía bien.

“Voy a arreglarlo con él. Tengo muchas cosas que hacer ahora”, finalizó la esposa. Tras escuchar ello, Haley dijo: “Lo siento mucho, odio ser la persona que te diga esto, pero mucha gente me ha estado diciendo que debería hacértelo saber, y me sentiría mal guardándomelo y no contándotelo”.

En su último video en TikTok, la protagonista de esta historia reveló que la esposa nuevamente se comunicó con ella para pedirle que se reunieran. De momento, se desconoce si Haley aceptó verla otra vez o no.

