Un hombre se ha vuelto viral tras ser captado devolviendo los artículos que su hija había robado de un centro de belleza ubicado en Arica, Chile.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el padre llega al establecimiento con la computadora y el celular sustraídos, además de dinero en efectivo como compensación por los daños. Asimismo, dejó una nota escrita por él y otra por la niña.

“Queremos comentarles que hoy nos han devuelto lo robado. El papá de la chica del video casi llorando nos trajo todo”, señaló la página de Instagram del negocio llamado Depilación trilaser Arica. Por otra parte, indicaron que si bien aceptaron las disculpas, no recibieron el dinero que el hombre quería dejar.

“Señora, disculpe que mi hija le haya robado el computador y el celular. Mi hija es enferma. Por favor, perdónela. No tiene trabajo, pero sí un hijo y por eso robó. No es justificable. Mil veces perdón, espero que me entienda. Ella lo está pasando muy mal. Me da mucha vergüenza. Disculpe, no quiero que vaya a la cárcel, yo la quiero mucho. Ella está arrepentida de lo que hizo. La retamos mucho. Por favor, dele una oportunidad”, decía el mensaje escrito a mano por el hombre.

Foto: @Depilacion_ trilaser_arica / Instagram

“La droga nos destruye. En un momento los pensamientos se nublan y la vida se apaga como un parpadeo. Qué irónico escribir estas letras con tanta tristeza y dar cuenta que el único resultado de eso es malo. Nada va a reparar lo hecho, pero no quiero lo que no es mío. Mil disculpas, quisiera poder remediar todo. Sé que no puedo, pero con sus disculpas me basta”, escribió la chica.

Foto: @Depilacion_ trilaser_arica / Instagram

Mira aquí el video viral

Posteriormente se supo que, ante el buen acto del padre, las trabajadoras del negocio no interpusieron la denuncia por lo sucedido.

